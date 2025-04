Eva se manifesta após polêmica entre Maike e Renata no BBB: 'Não é legal'

Eva Pacheco, ex-participante do BBB 25 e aliada de Renata durante o confinamento, se pronunciou sobre a recente polêmica envolvendo Maike e a sister. Em vídeo, ela comentou sobre as atitudes do brother com Renata na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Sem esconder o incômodo com a situação, a cearense comentou que foi difícil assistir às cenas. "Fiquei um pouco desconfortável de assistir. Vi alguns vídeos. É desconfortável, não é legal", afirmou Eva em entrevista ao Diário do Nordeste.

A ex-sister demonstrou confiança na postura da amiga. "Ela teve o posicionamento dela de falar: 'Maike, não. Entendeu?' Isso me tranquiliza, porque mostra que ela sabe estabelecer limites. Sempre foi assim e lá dentro não seria diferente".

Eva ainda ressaltou a personalidade firme de Renata, destacando que ela sempre soube se posicionar. "Se ela não estiver gostando, ela vai falar, vai verbalizar pra ele. E ela fez isso", completou.

Encerrando o vídeo, Eva reforçou sua torcida por Renata no reality. "Meu foco maior hoje é que ela chegue na final. Quero que ela se livre do paredão".