'Maria e o Cangaço' cria um faroeste brasileiro feminista

"Maria e o Cangaço" é um título mais do que adequado para uma minissérie que retrata as andanças do bando de Lampião com foco na presença feminina no sertão. A produção tem o grande mérito de ter como base o fantástico livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", da jornalista Adriana Negreiros.

Maria Bonita, que só começou a ser chamada assim depois de sua morte, em 1938, decapitada pela polícia, é interpretada por Isis Valverde. Sua entrega ao papel é emocionante. É o melhor desempenho de sua carreira. A minissérie mostra o relacionamento de Maria de Déa com Lampião, papel do sempre surpreendente Júlio Andrade. Mas o roteiro foca bastante no relacionamento de Maria com outras mulheres no sertão, uma abordagem muito peculiar do livro que se torna a bússola da série.

Além do roteiro e de ótimas interpretações, é preciso dizer que a fotografia de "Maria e o Cangaço" impressiona demais. Que passe a ser o padrão para um tipo de faroeste brasileiro.

"Maria e o Cangaço", 2025

Criação Sergio Machado, Thalita Rubio, Adrian Teijido

Elenco Isis Valverde, Júlio Andrade, Thainá Duarte

Classificação 14 anos

Onde Disney+ (Trailer)

Uma celebração ao teatro num filme de redenção

O ator e ativista gay Colman Domingo foi indicado ao Oscar no ano passado, por "Rustin", e neste ano voltou a concorrer a melhor ator por "Sing Sing", um filme com uma história de redenção. Cumprindo sentença na penitenciária de Sing Sing por um crime que não cometeu, Divine G encontra um propósito ao participar do grupo de teatro criado pelos detentos. O filme celebra a arte de atuar, com algumas sequências muito emocionantes. "Sing Sing", 2023 | Direção - Greg Kwedar | Elenco - Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video

O "Drácula alemão" ganha terceira e boa versão

Lançada no começo do ano, entre várias estreias de concorrentes ao Oscar, essa terceira versão do "Drácula alemão" não repercutiu tanto, embora tenha admiradores e detratores fervorosos. Analisando com mais calma, ela não tem a revolução estética da versão muda de 1922 nem o lirismo que Werner Herzog deu ao vampiro melancólico em 1979. Mas ainda assim é terror feito com refinamento. "Nosferatu", 2024 | Direção - Robert Eggers | Elenco - Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgard | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Uma série que reúne câncer terminal e peripécias sexuais

O assunto é delicado e tem potencial polêmico suficiente para justificar o barulho inicial em cima dessa série estrelada por Michelle Williams, "Morrendo por Sexo". Resumindo: ela interpreta uma mulher, Molly, que diante da revelação de ter um câncer terminal resolve largar um casamento de 15 anos para buscar novas experiências sexuais.

Por perto dela estão o marido, que desde a ocorrência de um câncer de mama curado há alguns anos não a procurava para transar e agora quer cuidar dela, e sua melhor amiga, Nikki (interpretada pela incrível Jenny Slate), que fica devastada e se esforça demais para manter o bom humor na relação das duas.

O roteiro é muito bem escrito, baseado num caso real que se tornou um podcast de sucesso nos Estados Unidos. Mas não é para todo tipo de público. A mistura de boas piadas com o destino sem esperanças da protagonista pode causar algum estranhamento. É aquela série para começar a ver e decidir se vale a pena seguir.

"Morrendo por Sexo", 2025

Criação Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock

Elenco Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney

Classificação 18 anos

Onde Disney+ (Trailer)

FIQUE DE OLHO

O diretor da incrível série "Cowboy BeBop" repete a dose com o anime "Lazarus". Em 2052, um cientista cria uma droga, Hapna, capaz de curar as dores de qualquer doença. Logo após o mundo começar a aplicá-la, o médico desaparece. Em 2055, ele avisa numa transmissão que o efeito da droga dura apenas três anos e meio e que após esse período todas as pessoas que a usaram vão morrer. Lazarus é a equipe de agentes encarregada de descobrir o paradeiro do cientista. "Lazarus", 2025 | Criação - Shinichiro Watanabe | Classificação - 14 anos | Onde - Max

PARA MARATONAR

Parece que agora realmente acaba a sofrida saga de June Osbourne em uma sociedade que reduz mulheres à condição de criadas e reprodutoras. Chegou a sexta e última temporada, com roteiros muito distantes do romance original de Margaret Atwood que deu origem à série. Mas a qualidade foi mantida, e muitas respostas são esperadas nesses episódios finais de uma série que transformou Elisabeth Moss em estrela e mostrou a força de uma boa sci-fi no streaming. "The Handmaid's Tale", 2017-2025 | Criação - Bruce Miller | Elenco - Elisabeth Moss, Ann Dowd | Classificação - 18 anos | Onde - Paramount+

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Hair"?

Quando estreou nos palcos dos Estados Unidos, na segunda metade dos anos 1960, o musical "Hair" foi a peça certa na hora exata. Eclodiam os protestos contra a Guerra do Vietnã, e as canções tratavam de conscientizar o mundo da chegada da geração hippie, que trazia muitos questionamentos sobre os comportamentos sociais.

O enredo é um panfleto pacifista protagonizado por um soldado prestes a embarcar para a guerra. Nos últimos dias antes da partida, ele conhece um grupo de hippies e, apaixonado por uma das garotas, vê aos poucos suas convicções caretas serem derrubadas por uma nova visão da vida.

O tcheco Milos Forman (1932-2018) é um diretor fantástico, o mesmo de "Um Estranho no Ninho" e "Amadeus", então não é preciso dizer mais nada. O jovem elenco tem talento e vigor, e as músicas são simplesmente sensacionais, transformando as trilhas sonoras de "Hair" editadas em disco, tanto do musical do teatro como do filme, em tremendos sucessos mundiais. "Hair" é simplesmente irresistível.

"Hair", 1979

Direção Milos Forman

Elenco John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo

Classificação 16 anos

Onde Mubi (Trailer)

Saiu em Splash...

Filme brasileiro é selecionado em Cannes

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, concorre à Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano. O thriller se passa no Brasil de 1977, onde Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas entende que não vai encontrar a tranquilidade que busca. "Naquela época, o Brasil era muito diferente, mas, de certa forma, também muito parecido com o de hoje", diz o cineasta sobre o longa.

Rami Malek não consegue sair do ponto morto

Depois do Oscar de melhor ator por "Bohemian Rapsody", a carreira de Rami Malek parece ter emperrado no ponto morto. Após a consagração como Freddy Mercury, o ator dublou um gorila em "Dr. Dolittle", foi coadjuvante em "Os Pequenos Vestígios" e apareceu pouco "Oppenheimer". Agora, "Operação Vingança" o recoloca no topo dos créditos, desta vez em um thriller de espionagem seguro e confortável --ainda pouco para um ator do calibre de Malek.

Parceria Netflix e Cinemateca gera debate

A parceria entre a Netflix e a Cinemateca Brasileira gerou surpresa e debate. A plataforma destinará patrocínio de R$ 5 milhões por meio da Lei Rouanet para a restauração da instituição. O acordo levantou discussões "importantes e interessantes", afirmou Vitor Búrigo no Plano Geral. Essa é a primeira vez que uma empresa americana faz uso da lei, e isso ocorre em momento delicado, em que é discutida no Congresso a regulamentação do streaming.