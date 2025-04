Dado Dolabella cita Piovani e diz que mulheres 'têm vantagem na Justiça'

Dado Dolabella, 44, relembrou o episódio em que agrediu Luana Piovani, 48, e disse que as mulheres "têm vantagem" na Justiça apenas por serem do gênero feminino.

O que aconteceu

Dolabella afirmou que Piovani "não conseguiu provar nada na Justiça" contra ele, por isso busca sua "condenação social". "Ela não conseguiu ganhar uma instância, não conseguiu provar nada do que ela diz. Então, assim, como ela não conseguiu o que ela queria, que era a condenação judicial, ela tenta, até hoje, uma condenação social, já tem quase 20 anos e até hoje ela fala disso, fica lembrando, remoendo", declarou em entrevista ao canal do YouTube de Veja.

Ator disse que não vai viver como condenado se a Justiça não o condenou pelo episódio de agressão. "Eu quero viver, eu tenho uma família, tenho três filhos. Não posso viver por causa de um problema, para o resto da vida, como se eu fosse um criminoso, se nem a Justiça me condenou. Então como vou ser um condenado? É isso que eu vejo que hoje a gente tem um mundo que está complicado de você viver, porque às vezes uma situação dessas, em que houve julgamento, e mesmo assim, a pessoa por ter um gênero específico, a voz dela tem comprovação probatório no quesito social, independentemente se a Justiça condenou ou não, hoje se o gênero feminino fala alguma coisa, já é o suficiente".

Ele afirmou ser um cenário "complicado" para o homem porque a mulher "tem vantagem não só na justiça" e citou o exemplo de quando foi preso, em 2018, por dívida de pensão alimentícia. "Quando lá atrás fui preso por causa da pensão, hoje (isso) é um problema no Brasil… Quando o homem, o pai, entra com um pedido revisional da pensão, existe morosidade na Justiça, que dura anos para ser julgado na questão do alimento. Existe a vara da execução, que vai mais rápido… Aí quando a mulher entra com pedido de execução de sentença, porque não quer receber o valor previamente estipulado na Justiça, a prisão vai mais rápido do que a revisão. É injusto, mesmo eu comprovando tudo (a condição financeira da época). Foi o que acarretou na minha prisão".

Dado Dolabella e Luana Piovani namoraram de 2006 a 2008, quando a atriz o acusou de violência doméstica. Na época, ela conseguiu medida protetiva que impedia o ator de se aproximar dela.

Dado chegou a ser condenado em primeira e em segunda instância com base na Lei Maria da Penha. No entanto, a Justiça do Rio de Janeiro anulou as sentenças ao acolher a defesa do famoso de que o caso não estaria amparado na Lei Maria da Penha porque a relação dos dois na época da agressão não era "domiciliar" nem "familiar". Em 2017, o caso foi julgado como extinto.

Apesar de ter a condenação anulada, Dado já pediu desculpas publicamente a Piovani por tê-la agredido. Em 2021, ele justificou a agressão ao fato de ter "perdido a cabeça" e afirmou se "envergonhar" do episódio. "Luana, sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato! Muita paz na sua caminhada", disse ela na época.