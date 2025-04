Deborah Secco conta por que perdoou traições de ex: 'Não era sobre mim'

Deborah Secco, 45, filosofou sobre as relações monogâmicas e poligâmicas e a necessidade de se estabelecer regras tanto em um tipo de relacionamento como no outro.

O que aconteceu

A atriz defendeu que, ao contrário do que muitos pensam, romances abertos também têm regras a serem observadas pelos parceiros. "Cada relacionamento aberto tem suas regras. Pode transar [com outro?], pode beijar? Isso conta [como traição], ou não conta? Com quem? Ou beija [outros] só quando estiver junto, ou só beija quando estiver separado", pontuou ela, durante participação no programa Sem Censura (TV Brasil).

Deborah entende que até nos relacionamentos fechados é importante definir com clareza os limites que devem ser respeitados. "[Estabelecer suas regras] é o que todo mundo deveria fazer, seus combinados, mesmo que monogâmicos. O que a gente quer junto? Quais são os nossos objetivos?"

Ela afirmou ter perdoado traições de ex-companheiros por entender que era uma questão além de seu próprio ego. "As relações monogâmicas se baseiam no ego. Fui traída por todos os homens que estiveram na minha vida. Quando alguém te trai, é seu ego que dói. É você não se sentir suficiente. Eu pensava muito isso: 'Não posso deixar meu ego falar'. A vida é tão mais do que eu! Várias vezes, pessoas cruzam com outras pessoas interessantes. Não é sobre mim. A gente acha que tudo é sobre a gente, nem tudo é."

A atriz explicou que, quando traída, costumava 'dar o troco' - não para se vingar, mas para superar a decepção. "Eu sempre traí depois que tinha sido traída. Nunca traí como revanche, traía como tábua de salvação para sair daquele relacionamento. Eu estava apaixonada e obcecada, que tentava me apaixonar por outro para tentar sair dali. Quando eu era traída, ficava: 'Como eu vou viver agora? Não sei respirar sem essa pessoa!' E precisava me envolver com outro para ir embora."

Hoje, com mais maturidade, ela admite se arrepender dessa postura. "Eu sou tão romântica e criada nesse amor romântico, que fui criada para não ser feliz antes de alguém chegar e me cuidar. Hoje me arrependo muito, porque entendo que o antídoto para uma desilusão sou eu voltar a me apaixonar por mim."