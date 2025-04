Morre Alice Tan Ridley, cantora e mãe de estrela do filme 'Preciosa'

A cantora gospel Alice Tan Ridley, conhecida por sua potente voz e por anos de apresentações no metrô de Nova York, faleceu no último dia 25 de março, aos 72 anos. A informação foi divulgada publicamente apenas nesta semana pela imprensa americana.

Quem é Alice

A artista ganhou após participar do programa America's Got Talent, em 2010. Sua performance impressionou jurados e telespectadores. No entanto, muito antes da fama televisiva, ela já conquistava o coração dos nova-iorquinos com apresentações espontâneas nas estações de metrô, principalmente na movimentada Herald Square.

Mãe da atriz Gabourey Sidibe. Filha atuou no filme Preciosa - Uma História de Esperança (2009). Alice sempre foi uma figura de forte presença tanto na vida artística quanto familiar. Ela também era mãe de Ahmed Sidibe, fruto do relacionamento com Ibnou Sidibe, de quem se separou após alguns anos de casamento.

Antes de se dedicar exclusivamente à música, Alice atuou como professora de educação especial. Sua trajetória também incluiu participações em filmes e curtas-metragens. Alice apareceu no filme "Por Conta do Destino" (2005) e no curta-metragem "Try a Little Tenderness" (2016). Seu álbum solo entitulado Never Lost My Way foi lançado em 2016.