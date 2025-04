Deborah Secco admite que não se considera uma mulher sexy: 'Eu finjo'

Deborah Secco, 45, admitiu que não se considera uma pessoa sexy, embora a sociedade a tenha colocado no posto de símbolo sexual.

O que aconteceu

Secco explicou que suas personagens fizeram com quem ela se tornasse "sexy para as pessoas". "Todo mundo me achava sexy, bonita, só que eu não [me achava]. Sempre fui aprendendo com as minhas personagens. Entendi que esse olhar da mulher bonita, sexy, veio de uma forma muito forte", declarou em entrevista ao WOW Podcast.

A atriz afirmou que, ainda hoje, não se considera um exemplo de sensualidade. "Acho que sou meio desengonçada, sou muito mais menina do que mulher. A minha energia não é dessa mulher [sensual], mas passei isso muito bem nas minhas personagens".

Ela admitiu que aceitou esse campo de mulher sensual ao perceber que isso lhe abriu portas profissionais e no campo amoroso. "Em determinado momento entendi que isso me ajudava na vida, porque me achavam sexy, o menino que eu gostava me achava sexy, eu fingia que era sexy, conseguia umas coisas que eu queria, uns personagens, uns namorados, mas sempre fui muito mais romântica do que sexy, e sou até hoje assim".

Durante muitos anos tentei provar pro mundo que não era essa mulher sexy, depois de um tempo eu desisti, porque tudo bem se quiserem achar que eu sou.

Deborah Secco

Deborah Secco estreou na Globo na novela "Mico Preto" (1990) e rapidamente se tornou um fenômeno. A atriz emplacou diversos sucessos como "Confissões de Adolescente" (1994), "Laços de Família" (2000), "Celebridade" (2003), "A Favorita" (2009), "Salve-se Quem Puder" (2020), entre outros. Ela também chama a atenção pelos looks sensuais no Carnaval e pelo corpo sarado em fotos de biquíni. Além disso, Secco posou nua para a Playboy.