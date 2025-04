Equipe de Maike se pronuncia sobre puxões em Renata: 'Atitude infeliz'

A equipe de Maike, 30, compartilhou um comunicado repudiando a atitude que o participante teve com Renata, 33, nesta madrugada no BBB 25.

O que aconteceu

Após receberem coolers, o paulistano ficou bêbado e começou a importunar a bailarina, que pediu por diversas vezes que ele parasse. Além de morder o braço da sister, Maike ainda puxou algumas vezes o cabelo da cearense.

No perfil do Instagram do representante comercial, sua equipe afirmou que entrou em contato com a família de Renata. "Nesse momento, nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e com a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão e pedindo sinceras desculpas em nome da família e da equipe".

Eles ainda reafirmaram que a atitude de Maike não foi correta e é injustificável. "O comportamento de ontem não condiz com tudo o que Maike têm demonstrado nos quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz que não se justifica".

A equipe também destacou que o participante pediu desculpas enquanto ainda estava bêbado. "Ainda ontem, mesmo sob o efeito de álcool, ele já pediu desculpas e admitiu que seus atos não condiziam com sua essência. Hoje eles tiveram uma conversa, onde ele se arrependeu da noite anterior inúmeras vezes e Renata acolheu esse pedido de desculpas", continua a nota.

O comunicado finaliza se desculpando, novamente, com Renata. "Esperamos que eles encontrem um entendimento como dupla e casal, baseado no respeito, na escuta e no diálogo. E, mais uma vez, desculpa Rê".

Splash entrou em contato com Rafael Saldanha, irmão de Renata, para comentar o assunto. Viajando para o Rio de Janeiro por conta do Paredão, ele afirmou que ainda não conferiu as imagens e que se manifestaria assim que isso fosse feito.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas