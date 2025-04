Giovanna quebra silêncio sobre Maike e Renata no BBB: 'Que sejam felizes'

Colaboração para Splash, no Rio

Giovanna Jacobina, eliminada do BBB 25 (Globo), falou com Splash sobre o que pensa do relacionamento entre os colegas de confinamento Maike e Renata.

O que aconteceu

Durante o São Paulo Fashion Week, a irmã de Gracyanne explicou seu "caso" com o nadador. "Eu e o Maike foi só um beijinho", disse. Enquanto esteve confinada, Giovanna e Maike ficaram.

A ex-BBB contou que segue acompanhando o reality todos os dias e se mostrou positiva quanto ao romance de Maike e Renata. "Se o Maike continuar com a Renata, que eles sejam felizes, assim como eu torço pela felicidade de todos que estão ali no programa. Eu quero que todo mundo faça sucesso e seja feliz pra caramba", frisou.

Fora do confinamento, Giovanna vive uma nova fase. Animada com os convites e experiências pós-BBB, ela compartilhou o entusiasmo de estar pela primeira vez no São Paulo Fashion Week. "Esse momento pós o programa tem sido incrível. Tenho vivido momentos únicos, como estar aqui nesta semana de desfiles. Minha primeira vez. Tenho aproveitado muito", contou entusiasmada.

A carioca falou ainda sobre os preferidos na casa e montou o famoso Top 3. Vinicius, Vitória Strada e Guilherme.

Giovanna Jacobina foi a quinta eliminada do BBB 25. A sister deixou a casa com 52,61% dos votos.