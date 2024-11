Sidney e Gizelly detonam escolhas de Flora: 'Já foram duas bola fora'

Gizelly e Sidney conversaram na sede de A Fazenda 16 (Record) após a formação da oitava roça e criticaram a escolha de Flora de puxar Vanessa para o terceiro banco da roça - tendo a opção de puxar Yuri ou Luana.

O que aconteceu

Gizelly reclamou da peoa. "Essa semana já foram duas bolas fora."

Sidney opinou. "Pra mim tá claro. A movimentação que ela fez foi uma escolha. Agora ela que lide com essa escolha. Opção ela teve."

Vanessa questionou aos peões. "Vocês falaram pra ela puxar?"

Sidney negou. "Não, eu falei para ela puxar a Luana e ponto! Ela que falou que estava pensando em você."

Vanessa criticou "Aí depois vem falar que entendeu errado, que Fernando falou... Ah, como se Fernando mandasse nela..."

Babi também reclamou de Flora. "É um pouco óbvio e você não precisa perguntar, só tem duas opções."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

