Na trilha de 'Mania de Você', Rodrigo Alarcon homenageia novelas em novo EP

"'Apesar de Querer' é a trilha da talaricagem em 'Mania de Você'". Quem diz isso é o cantor da música, Rodrigo Alarcon, que realizou um sonho ao ter uma música da novela das nove da Globo.

Fazer parte da trilha da novela foi tão marcante para ele que inspirou um EP. Seu novo lançamento, "Singles Compilados", tem a capa inspirada nas coletâneas de novelas dos anos 2000.

O cantor explica que, a princípio, achou que sua música estaria atrelada a Rudá (Nicolas Prattes). Ao receber a proposta da Globo, ele se lembrou da novela "Mulheres Apaixonadas" (2003), em que "Misunderstood", de Bon Jovi, anunciava uma cena do casal Edwvirges e Cláudio, interpretados por Carolina Dieckmann e Erick Marmo.

No entanto, em "Mania de Você", as músicas são usadas de outra forma. "A minha música ajuda a contar a intenção daqueles diálogos, daquele personagem. Só que é no subconsciente, fica ali atrás", diz em entrevista para Splash.

Assistindo à novela, percebeu que "Apesar de Querer" aparece quando tem algum tipo de traição no ar. Rodrigo explica que esse é o tom da música, mesmo: "Ela fala de uma paixão por alguém que tem um relacionamento e não faz nada além de olhar".

Essa cena di Chay e Mariana Ximenes perfeita ?



As atuações, o diálogo, os olhares, a clara intensão no tom da conversa (durante o casamento dele), ?Apesar de querer? tocando de fundo pra dar o ar da talaricagem!



10/10 ?#ManiadeVoce pic.twitter.com/3Q9KyAICbC ? Rodrigo Alarcon (@ralarconoficial) October 23, 2024

Tendo já realizado o sonho de participar da trilha, Rodrigo foi convidado para aparecer na novela. Ele interpretou a si mesmo como cantor do casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz). "Isso, pra mim, foi muito além do que eu podia sonhar", sorri.

Rodrigo Alarcon está em duas turnês pelo Brasil. No dia 16 de novembro, ele encerra a turnê do álbum "RivoIII e a Fé" na Casa Natura Musical, em São Paulo. Ele também tem o espetáculo "Abre Essa Porta, Eu Tô Aqui", uma apresentação mais intimista que ainda em novembro passa por Rio de Janeiro e Salvador.