Resistências e triângulo amoroso: Relembre a trajetória de Maike no BBB 25

Eliminado hoje, Maike, 30, foi o 17ª participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória do paulista no reality show:

Beijos, recorde e Big Fone

O representante comercial entrou no BBB como dupla de seu amigo, Gabriel, o quarto eliminado do BBB 25.

Ao longo do reality, ela se aproximou dos gêmeos João Gabriel e João Pedro, além de Diogo Almeida e das bailarinas Eva e Renata.

Logo no início do programa, chamou a atenção por resistir bem em provas de longa duração. Ele chegou a ganhar a terceira e oitava Provas do Líder, ambas de resistência, e foi finalistas na maioria delas.

Também chamou a atenção por se juntar no topo do pódio de brothers que mais venceram provas do Líder no BBB: foram cinco vitórias.

Junto com sua dupla, Maike também venceu a primeira Prova do Anjo da edição. Ele também foi escolhido para o Castigo do Monstro duas vezes, pela dupla Daniele e Diego Hypolito e por Vinícius. No primeiro castigo, ele homenageou Kleber Bambam, o primeiro vencedor do BBB, e teve que andar pela casa carregando uma boneca de lata, a Maria Eugênia.

Quando estava neste castigo do Monstro, Maike atendeu ao primeiro Big Fone da edição, mas a dinâmica foi anulada porque o brother não carregava Maria Eugênia consigo.

Desde o início do programa, Maike comentou sobre a beleza de algumas sisters e brincou que oferecia ovos para Gracyanne em troca de "uma ajuda" com sua irmã, Giovanna. Ele também pediu a ajuda de Ivete Sangalo e chegou a beijar a sister em uma das festas, mas o romance acabou quando ela foi eliminada.

Após a eliminação de Giovanna, Maike investiu em Renata. Ele dançou com a sister e deu várias indiretas, até finalmente conseguir beijar a bailarina —com quem tem vivido "grudado" nos últimos dias.

Após alguns dias de romance, internautas pediram a expulsão do brother após ele morder o braço e puxar os cabelos de Renata. Ele levou advertências da produção e reclamou: "Não aguento mais tomar atenção. Tava fazendo nada. Me pegaram pra Cristo. Produção hoje tava atenta. Vou parar, falar mais nada."

No jogo, Maike disse ser atento e ouvir os "toques" de Tadeu, mas chegou a reclamar de um conselho do apresentador. "Não vou fazer algo do qual eu não sou só porque ele (Tadeu) quer que eu faça, sacou? Quem tá aqui dentro é a gente (...) Se o seu 'você' é não se indispor totalmente, mas pontuar coisas com as pessoas? Vou ficar criando treta?", disse.

Já em relação às brigas, Maike foi discreto e se esquivou de embates mais calorosos e diretos.

Seu principal conflito foi com Diego Hypolito. "A nossa parada é diferente com o Diego. Não é questão de afinidade, é outra parada", revelou ele para Gabriel, sugerindo que o embate entre eles fosse de fora da casa —afinal, Maike também competiu pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e já treinou com grandes nomes da natação brasileira, como César Cielo e Thiago Pereira.

Quando Gabriel questionou as crises de ansiedade de Diego Hypolito, no entanto, Maike se desculpou com o ginasta. Dias depois, ele descartou Diego como opção de voto ao Paredão, alegando que o ginasta estaria "forte lá fora".

Este foi o terceiro Paredão que o brother participou, indicado pelo Líder Guilherme. Após eliminar Daniele Hypolito e Aline em outros Paredões, ele foi eliminado na disputa contra Vinícius e Renata.

BBB 25 - Enquete UOL: do top 7, quem é o favorito do elenco? Resultado parcial Total de 1129 votos 17,45% Diego Hypolito 4,34% Guilherme 11,34% João Pedro 1,33% Joselma 26,93% Renata 7,00% Vinicius 31,62% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1129 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas