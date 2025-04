Fora do BBB 25, Maike vê cenas com Renata e reage: 'Envergonhado'

17º eliminado do BBB 25 (Globo), Maike assistiu durante o Bate-Papo BBB (Globoplay) suas cenas com Renata na madrugada, que levaram uma parte dos espectadores a pedirem sua expulsão e uma bronca de Tadeu.

O que aconteceu

Ceci Ribeiro comentou sobre o momento. "É um bom ponto de atenção pra você assistir e entender onde você pode rever esse tipo de atitude."

Maike se desculpou. "Primeiro, eu queria pedir desculpas, pra todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Eu assumo meu erro, não tenho problema nisso. Não sou de fazer essas coisas. Ontem me passei mesmo. Só tenho que pedir desculpas."

A partir de agora vou mudar, entender um pouco mais. me entender um pouco mais nesse cenário errado. Tô envergonhado e só posso pedir desculpas. Maike

O nadador alvo de pedidos de expulsão após importunar Renata, com quem vive um affair no programa. O paulista, que estava bêbado, tocou Renata de maneira que a incomodou e foi advertido diversas vezes pela produção. Ele mordeu o braço da sister e puxou seu cabelo ao menos duas vezes, enquanto ela pedia para ele parar.

Antes da eliminação, Tadeu Schmidt deu uma bronca no participante. "Houve excessos."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas