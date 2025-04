Não foi só Maike: outros homens que passaram dos limites no BBB

Maike foi alvo de pedidos de expulsão após importunar Renata, com quem vivia um affair no BBB 25 (Globo). O brother mordeu a cearense e puxou seu cabelo ao menos duas vezes, em meio a advertências da produção. Apesar de Renata pedir constantemente para ele parar, Maike repetia os gestos contra a vontade dela.

O nadador ouviu um esporro do apresentador do Tadeu Schmidt, minutos antes de ser eliminado pelo público, no 15º Paredão da temporada. O caso, porém, não foi isolado e muitos outros tipos de violência à mulher já foram vistos ao longo das edições do programa.

Marcos Harter (BBB 17)

Imagem: Reprodução/TV Globo

O ex-participante acabou expulso do Big Brother Brasil após uma agressão física contra Emilly Araújo. Na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a abrir um inquérito para apurar se houve lesão corporal.

Marcos colocou o dedo no rosto de Emilly, encurralando-a no canto da sala. Depois, no quintal da casa, Marcos deitou por cima de Emilly, no chão, e começou a chorar enquanto dava leves batidas com a cabeça da sister no chão. Em outra ocasião, Emilly mostrou um hematoma no braço e disse que ele foi causado por Marcos, que a beliscou por ciúmes.

Cara de Sapato e MC Guimê (BBB 23)

BBB 23: Dania se incomoda com 'passada de mão' de MC Guimê Imagem: Reprodução/Globoplay

Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê após importunarem sexualmente Dania Mendez e Bruna Griphao na Festa do Líder. "Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto", disse o apresentador.

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da mexicana algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento. Bruna Griphao também foi apalpada pelo bumbum por Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Gabriel Fop (BBB 23)

Imagem: Reprodução/Globoplay

Tadeu Schmidt interveio e falou com os brothers sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Fop no confinamento. "Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde (...). Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", disse.

O discurso veio após falas problemáticas de Fop. Em uma conversa, Bruna brincou que era o "homem da relação", ao que Fop respondeu: "Sim, mas já já vai levar umas cotoveladas na boca". Em outro momento, Bruna interrompeu Gabriel e ele lhe deu um puxão no braço. O ex-brother também chegou a comparar o nariz de Griphao com o de animais, além de insinuar que ela teria uma doença sexualmente transmissível.

Petrix (BBB 20)

Imagem: Reprodução/TV Globo

O ginasta protagonizou polêmicas, sendo as mais graves as acusações de assédio, que geraram até uma intimação da polícia. O resultado foi a eliminação do brother com rejeição de mais de 80% em um paredão contra quatro pessoas.

Ele abraçou Bianca, que estava embriagada, a segurou pelos seios e chacoalhou. A reação não demorou e nas redes sociais os internautas fizeram uma campanha pedindo a sua expulsão por assédio. Ele também foi visto fazendo uma dança em que esfrega as partes íntimas em Flayslane.

Petrix foi chamado ao confessionário e recebeu uma advertência por seu comportamento. Ao deixar o recinto, ele se desculpou com as sisters, mas acrescentou. "Tenho certeza que não fiz (nada)", afirmou.

Daniel (BBB 12)

Imagem: Reprodução/TV Globo

O ex-brother foi expulso após suspeita de estupro da colega de confinamento Monique Amin. O afastamento do participante foi anunciado ao público por Pedro Bial durante a edição do programa.

Após uma festa regada a álcool, Daniel e Monique foram para um quarto, trocaram beijos e carícias sob o edredom. Nas câmeras do pay-per-view também foi possível ver Daniel fazendo movimentos que sugerem um ato sexual entre os dois, enquanto a gaúcha Monique parecia desacordada.

Pyong Lee (BBB 20)

Imagem: Reprodução/Globo

O hipnólogo causou revolta após, em uma festa, tentar beijar Marcela e passar a mão no bumbum de Flayslane. Pyong recebeu uma advertência no confessionário e se desculpou pelo seu comportamento. Ele também pediu perdão para a mulher dele, Sammy, que, na época, estava na reta final de gestação. "Perdi o controle, não vai acontecer de novo", afirmou ele para a câmera.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses. Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.

