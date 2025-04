Maike tem 3ª menor rejeição do BBB 25; confira ranking após 15º Paredão

Maike foi o 17º eliminado do BBB 25 (Globo), no 15º Paredão do programa e teve a terceira menor rejeição da temporada.

Splash preparou o ranking de rejeição do reality até aqui. Vale lembrar, os dois primeiros Paredões trouxeram uma dupla eliminada.

Confira o ranking:

1º - Camilla (7º Paredão): 94,67%

2º - Mateus (5º Paredão): 65,3%

3º - Thamiris (8º Paredão): 61,73%

4º - Vilma (12º Paredão): 58,91%

5º - Arleane e Marcelo (1º Paredão): 55,95%

6º - Giovanna (3º Paredão): 52,61% (Paredão quádruplo)

7º - João Gabriel (14º Paredão): 51,95%

8º - Aline (10º Paredão): 51,73%

9º - Gracyanne Barbosa (9º Paredão): 51,38%

10º - Eva (11º Paredão): 51,35%

11º - Edilberto e Raíssa (2º Paredão): 50,70%

12º - Daniele Hypolito (13º Paredão): 50,37%

13º - Maike (15º Paredão): 49,12%

14º - Gabriel (4º Paredão): 48,81%.

15º - Diogo Almeida (6º Paredão): 43,93%

