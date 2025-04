Jon Hamm estrela 1ª série em 10 anos: 'Até Timothée Chalamet envelhecerá'

Estreia hoje na Apple TV+ a série "Seus Amigos e Vizinhos", em que Jon Hamm interpreta Andrew Cooper, um administrador de fortunas que decide roubar casas de amigos após perder o emprego e descobrir uma traição da esposa.

Essa é a primeira série que o ator protagoniza sozinho desde o fim de "Mad Men", em 2015. Na série, além dos problemas financeiros, seu personagem precisa lidar com uma crise de meia-idade: ele seguiu todo o roteiro para ter conta bancária, família e emprego perfeitos, mas tudo some num piscar de olhos. Em entrevista a Splash, Jon Hamm brinca: "Não foi difícil para mim interpretar alguém amargurado por envelhecer".

Jon Hamm em cena de 'Seus Amigos e Vizinhos' Imagem: Divulgação/Apple TV+

Ao contrário do personagem, Jon Hamm conta que já fez as pazes com o passar dos anos. O ator de 54 anos afirma que não tenta lutar contra o envelhecimento, apesar de alguns acharem que a parte mais importante de sua carreira ficou no passado. "Até o Timothée Chalamet vai envelhecer um dia. Acontece!", ri.

Ele relembra o início da carreira, quando diziam que ele seria o próximo George Clooney. "Eu respondia: ainda temos um George Clooney, ele é ótimo nisso! Funcionou para mim, estou muito feliz e acho que o George Clooney também está".

Envelhecer também é parte da vida. Ou você luta contra isso o máximo possível, ou você aceita e entende que é um lugar bom de se estar.

Jon Hamm

Amanda Peet é Mel, a ex-mulher de Cooper, na série. A personagem é pega na cama com o melhor amigo do marido e, dois anos depois do divórcio, tenta encontrar uma nova dinâmica familiar que inclua Coop, os dois filhos adolescentes e o amante —agora namorado— Nick (Mark Tallman).

A atriz conta que gostou da história única da personagem: "Achei Mel muito interessante, ela não é a tradicional ex-esposa triste".

Nick (Mark Tallman) e Mel (Amanda Peet) em cena de "Seus Amigos e Vizinhos" Imagem: Divulgação/Apple TV+

A série não poupa em cenas de sexo. Olivia Munn interpreta Sam, amiga de Mel que vive um affair secreto com Cooper. Ela conta que as cenas de sexo foram coordenadas por profissionais que já tinham trabalhado com dança, o que garantiu que cada personagem tivesse uma forma de agir durante os momentos mais íntimos: "Era como se tivéssemos um treinador dizendo: você precisa esticar mais a perna, apoiar o corpo aqui. É uma forma de arte".

Fiquei fascinada por essas pessoas que têm tudo e mesmo assim são uma bagunça. É um mundo lindo quando visto de fora, mas por dentro está desmoronando.

Olivia Munn

Cooper tem algo em comum com Don Draper, personagem de Jon Hamm em "Mad Men". Ambos conseguem cativar o público, apesar de suas decisões moralmente questionáveis. Para o ator, esse carisma é indispensável: "Se alguém só tem comportamentos deploráveis sem nenhuma qualidade, fica difícil torcer por ele. E também não é uma história muito divertida de se assistir".

O mesmo pode ser dito de todos os personagens. A relação das amigas vividas por Amanda Peet e Olivia Munn, por exemplo, é complexa: Sam esconde da amiga o seu romance com o ex-marido dela, mas isso não significa que a amizade das duas seja falsa.

"Quando você fica adulto, lá pelos 40 anos, você percebe que tudo é cinza. Quando você vê esse meio-termo, você consegue perdoar muitas coisas. Mas isso só dura até certo ponto", adianta.

Cooper (Jon Hamm) e Sam (Olivia Munn) em cena de 'Seus Amigos e Vizinhos' Imagem: Divulgação/Apple TV+

Jonathan Tropper, criador da série, fez questão de desenvolver as histórias de todos os personagens. "A ideia era que, sempre que mudássemos para outro núcleo, você ficasse feliz. Não queríamos que o público pensasse: ah não, só quero voltar para a história do Jon Hamm", conta em entrevista a Splash.

A série é baseada em experiências do criador. Tropper viveu por 15 anos numa comunidade fechada de luxo parecida com o local onde se passa "Seus Amigos e Vizinhos". Lá, viu conhecidos perderem tudo e questionou: "O que você faz quando toda a sua identidade é baseada na sua fortuna? Ao perder a fortuna, você se retira em silêncio ou faz um escândalo?"