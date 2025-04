Bonner: Polarização é alimentada pelas redes, papel da Globo é furar bolhas

William Bonner, 61, aproveitou as comemorações dos 60 anos da TV Globo para fazer uma avaliação do que seria a missão da emissora. Para ele, ela deve "furar bolhas" em tempos de polarização e mundo mediado por algoritmos.

Vivemos em uma polarização extremamente alimentada pelas redes sociais, cada um na sua bolha, só ouvindo o que gosta de ouvir. A Globo entende que o papel dela, num momento tão desafiador como esse, não apenas no Brasil, mas no mundo, é exatamente tentar romper bolhas, subverter a lógica do algoritmo.

William Bonner

O jornalista aponta que essa missão não é apenas para o conteúdo jornalístico da emissora, mas também no entretenimento. "Nós propomos debates e, isso, permite que alguém, mesmo dentro de uma bolha, escute algo diferente —e talvez reflita que quem pensa diferente não é inimigo, só pensa diferente.

Bonner conversou com a imprensa durante ação da Globo para divulgar a programação em comemoração aos 60 anos do canal. O apresentador do Jornal Nacional foi o responsável por anunciar o que o telespectador pode esperar do núcleo de jornalismo.

"O jornalismo sempre foi parte fundamental da Globo, desde o início, quando tudo começou com um jornal impresso. Hoje, a gente tem mais de 10 horas por dia dedicadas ao jornalismo de rede, fora o jornalismo local, que só cresceu nas últimas décadas", afirma ele.

As homenagens pelo aniversário do canal começam no dia 25 de abril, com uma edição especial do Globo Repórter relembrando os principais desafios enfrentados pela emissora desde sua fundação, em 1965. Temas como censura durante a ditadura militar e reconstrução após dois grandes incêndios em suas instalações no Jardim Botânico estarão presentes.

No dia 26, um sábado, os âncoras dos telejornais locais do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília vão apresentar suas edições de pontos históricos dessas cidades. A proposta, segundo Bonner, é reforçar o vínculo com as comunidades e mostrar como a Globo está inserida na realidade de cada região.

O dia 27, domingo, também será marcado por estreias e homenagens. O Globo Rural fará um balanço das transformações do campo brasileiro a partir de novelas exibidas ao longo das últimas décadas. Já o Fantástico vai lançar uma nova abertura e apresentar um quadro inédito, adaptado de um formato francês, no qual famosos como Fábio Assunção e Vera Fischer serão entrevistados por pessoas do espectro autista.

E o que o Jornal Nacional vai preparar? Bonner fez mistério, mas adianta que uma novidade tecnológica será implementada na semana que antecede o aniversário. "Quando entrar no ar, vocês vão falar: 'não é que ele falou mesmo?'"