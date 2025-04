Nicole Bahls sobre vida no campo: 'Nunca estive tão feliz na vida'

Nicole Bahls, 39, detalha sobre vida no campo com animais. Ela mora em um sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ex-panicat admitiu estar feliz com vida no campo. "A cada dia me encanto mais com o comportamento deles, com o carinho, fico acompanhando o crescimento e os nascimentos. Nunca estive tão feliz na vida como agora com os animais", revelou à Quem.

Famosa disse que conta com uma equipe de 10 profissionais para ajudar no sítio. "Busco estar de olho nos cuidados, vacinação, alimentação. Amo acompanhar. Mesmo tendo uma equipe para ajudar nos cuidados, com veterinários e outros profissionais, faço questão de estar por perto", ressaltou.

Modelo tem vacas, patos, cabritos e outros animais, cada um com nome de famoso. "Os fãs ficam curiosos para saber qual é o próximo animal que vai chegar, mas é preciso esperar o processo natural deles também. Não posso encher lá de animais por conta do espaço. Principalmente os bovinos que precisam de um espaço grande para o bem-estar deles", indicou.

Nicole Bahls também comentou sobre sua produção rural. "Até hoje não consegui comer os ovos, porque fico com medo de ter pintinho. Como tenho uma chocadeira, chocam muitos e fico preocupada de ser um ovo galado. Mas precisei liberar porque estavam ficando muitos. As vaquinhas ainda não produzem [leite] porque o Carlinhos Maia, o boi, não quer namorar. Elas são virgens ainda, mas ele está lá disponível. As cabras têm produzido leite e gosto."