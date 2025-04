Khloé Kardashian diz querer transar com cabeleireiro de Kim Kardashian

Khloé Kardashian, 40, revelou ter interesse em fazer sexo com o cabeleireiro de Kim Kardashian, 44.

O que aconteceu

Socialite norte-americana confessou que gostaria de transar com Chris Appleton. A revelação foi feita no final da 6ª temporada de "The Kardashians".

No confessionário do episódio, a empresária não escondeu seu desejo. "Eu transaria com Chris Appleton. Com certeza. Ele é tão gato. Quem não transaria? Ele é incrível. Não sei se ele faria sexo comigo, mas eu faria com ele", disparou.

Apesar de querer ficar com ele, a modelo sabe que o cabeleireiro é gay. Mesmo assim, brincou que gostaria de se mudar para a casa de Kim Kardashian, em Malibu, com ele.

Khloé Kardashian ainda relembrou que ela e Chris Appleton usaram um aplicativo de namoro LGBTQIA+. De acordo com ela, os dois ficavam procurando e convidando homens para sexo no app.