'Gostavam de me ver mal': como Victor Hugo enfrentou o pós-BBB 20

O ex-BBB Victor Hugo contou as dificuldades que enfrentou com os haters e o bullying sofrido na internet após sair do Big Brother Brasil 20 e afirmou que as pessoas gostavam de vê-lo mal, contou em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Eu sentia um sadismo, porque as pessoas gostavam de me ver nessa situação [mal]. Não sei, era uma coisa meio grotesca. E aí eu comecei também a mudar a maneira como eu pensava as coisas.

É difícil quando invalidam o que você fala, quando mentem. É ruim nesses lugares, que eu acho que também é comum a todos. Por exemplo, eu sinto que algumas vezes parece que o que eu falo é como se não fosse válido.

Em relação a qualquer coisa. Se eu disser hoje na internet que aconteceu uma situação X comigo, as pessoas vão falar: 'até parece'. Agora, recentemente, quando eu falei sobre o meu primeiro beijo com um cara, foi um exemplo.

O ex-participante do reality show contou o momento em que conseguiu viver melhor sem se importar com as opiniões dos outros.

Falei: então eu vou começar a fazer o que eu quero, independentemente do que as pessoas pensem, se vão gostar, não vão, se vão assistir duas pessoas, ou mil, ou dez mil, para mim não importa. O que importa é que eu sei o que eu quero, eu sei o que fui atrás lá no BBB.

Que era o quê? Investir nos meus sonhos, nos meus projetos, fazer os meus realities, fazer os meus programas, as minhas séries que eu tenho escritas, fazer, enfim, o meu álbum musical. Eu tinha muitos sonhos e tenho muitos sonhos.

Enquanto eu ainda estiver vivo, ainda posso realizar tudo isso. E aí estou fazendo isso para quem? Para mim ou para os outros? Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer as coisas para mim, para que eu ficasse feliz com o que eu estou fazendo, foi quando eu acho que virou a chavinha em mim, sabe? E eu fico muito feliz que deu certo, que eu tenho conseguido.

Ex-BBB elege pior participante da edição 2025: 'Machista e preconceituoso'

Victor Hugo também elegeu o pior integrante da edição de 2025 do reality show global e não poupou críticas a um dos gêmeos do programa.

Eu acho que talvez [o pior] seja o João Gabriel. Acho ele muito precipitado, ele também é muito mais pilhado.

O João Gabriel, acho ele muito estressado, ele parece que não consegue descansar. Também falas preconceituosas, algumas coisas assim que não rolam, meio machista e tal. Então eu acho que mais por isso.

João Gabriel foi o 16º eliminado do BBB 25, no 14º Paredão. O salva-vidas de rodeios recebeu 51,95% dos votos contra 45,76% de Diego Hypolito e 2,29% de Vitória Strada. Ao todo, o Paredão recebeu 47.194.466 votos.

Assista ao trecho da entrevista:

