Delma ameaça desistir caso Guilherme deixe o BBB: 'Aperto essa m*rda'

Na madrugada de hoje, Delma ameaçou desistir do BBB 25 (Globo) caso Guilherme seja eliminado.

O que aconteceu

Os participantes do Anos 50 comentaram, logo após a Prova do Líder vencida por João Pedro, que terão que se votar na formação do 16º Paredão. Delma se ofereceu para ser votada.

Depois, sozinha com Guilherme, ela apoiou o genro. "Você fica aí lutando pela família."

Guilherme reclamou. "Não quero ficar sem a senhora".

Delma retrucou e ameaçou desistir caso ele vá ao Paredão no lugar dela e seja eliminado. "Não pode ser assim. Tu já imaginou se tu sair primeiro do que eu, e eu ficar aqui sem tu. Eu desisto, aperto aquela p*rra, vou embora e perco tudo que eu ganhei. Deixa eu ir na frente, c*cete e tu fica aí lutando."

Eu ficar sem você aqui eu aperto essa m*rda em seguida, vou logo lhe avisando . Delma

