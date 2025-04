Vitória Strada chora no BBB 25: 'Só quero ter oportunidades de trabalhar'

Pouco tempo depois do fim da Prova do Líder, Vitória Strada chorou no quarto Anos 50 na madrugada de hoe no BBB 25 (Globo) e foi consolada por Diego Hypolito.

O que aconteceu

O ginasta se sentou ao lado da amiga e tentou lhe dar apoio. "Você já superou muitas coisas. Olha onde você chegou, olha onde você tá. O que tá passando? Medo do Paredão?"

Vitória respondeu: "Não, acho que é o peso de muita coisa."

Tô em paz. Estou pensando em como eu estou grata estar aqui e no quanto foi difícil. É um misto de gratidão e muito cansaço ao mesmo tempo. Vitória Strada

A sister chorou. "Tem coisas que nem conto aqui porque a gente não quer expor, não quer abrir porque dói?"

Diego pontuou as chances novas de trabalho que ela terá. "Olha as oportunidades que você terá por ter sido boa."

Ela chorou mais e desabafou. "Tomara. Eu só quero sair daqui e trabalhar, ter oportunidades de trabalhar."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas