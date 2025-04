Deborah Secco critica relações monogâmicas: 'Quase nunca são sinceras'

Vivendo um namoro monogâmico com Dudu Borges, Deborah Secco, 45, opinou sobre as adversidades da monogamia.

O que aconteceu

Atriz analisou relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Ela também avaliou suas próprias experiências românticas nesta quinta-feira no programa "Sem Censura", da TV Brasil.

No talk show apresentado por Cissa Guimarães, a famosa revelou viver um relacionamento monogâmico. "Flerto muito com a ideia de relações transparentes e sinceras. Estou vivendo uma relação monogâmica, mas tento que não seja nessa regra tão abrangente. Entender o que eu desejo hoje, o que me faz feliz hoje, me respeitando", reforçou.

Para ela, o problema das relações monogâmicas é a falta de sinceridade. "Relações monogâmicas quase nunca são sinceras e eu prezo muito em ter meu parceiro como meu melhor amigo, como o cara que vai saber absolutamente tudo de mim, de quem não preciso esconder meu telefone, meus e-mails, minhas amizades. O cara que nunca vai ser pego de surpresa por alguém."

Deborah Secco ainda confessou dispensar namoros com enganações e joguinhos. "Já sou uma mulher de 45 anos, independente, livre, bem resolvida, ou eu vou ter um parceiro por opção, com uma relação completamente honesta ou não tem para que, não estou mais na 5ª série para enganar, mentir, esconder", pontuou.