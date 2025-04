Pais, filhos, irmãos relações familiares delicadas e complexas

O reencontro entre irmãos que não se veem há 25 anos é o ponto de partida da peça Entre Irmãos, protagonizada por Otávio Martins e Fernando Pavão, que entra em cartaz no dia 16 no Teatro da Faap.

Com texto de Martins, o espetáculo coloca os dois irmãos frente a frente no velório do pai. O mais velho deles abdicou de suas paixões e desejos para cuidar da família, enquanto o outro saiu para desbravar o mundo e se tornou um premiado fotojornalista.

Diante de um conflito, eles se deparam com uma revelação que os obriga a dialogar. A direção é de Marcos Damigo.

Outra peça que chega também no dia 16 aos palcos paulistanos, para nova temporada, abordando as complexas relações humanas, é Finlândia, que fica em cartaz no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis.

O drama retrata um casal em crise e em processo de separação. No palco, os atores Paula Cohen e Jiddu Pinheiro, dirigidos por Pedro Granato. Entre o dilema com que os dois se deparam está a única filha do casal, que depende de um consenso sobre com qual dos dois ela ficará após o divórcio.

A peça, criada pelo francês Pascal Rambert, estreou em 2022 na Espanha. No Brasil, ganha vida a partir da tradução de Jiddu Pinheiro e também reflete questões centrais do contexto atual, como um mundo em desconstrução e o questionamento de comportamentos opressivos.

Entre Irmãos

Teatro Faap. R. Alagoas, 903.

4ª e 5ª, 20h. R$ 120. De 16/4 a 5/6

Finlândia

Teatro Uol. Av. Higienópolis, 618,

4ª e 5ª, 20h. R$ 80. De 16/4 a 29/5

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.