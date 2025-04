Por onde anda Helena Ranaldi, atriz afastada das novelas desde 2014

O nome da atriz Helena Ranaldi, 58, voltou a ganhar destaque recentemente, impulsionado pela estreia do filho, Pedro Waddington, na nova versão da novela "Vale Tudo" (Globo). Pedro, 27, é fruto do relacionamento da artista com o ex-diretor da Globo Ricardo Waddington.

Por onde anda Helena Ranaldi

A atriz esclareceu que, apesar de não estar atuando em telenovelas desde 2014, está "muito envolvida" com projetos no teatro. Em entrevista a Splash, em 2023, ela abordou o tema. Ela também fez participações em séries como "O Mecanismo" (2018) e "Carcereiros" (2019).

As pessoas acham que a gente não está trabalhando porque não aparece na televisão. No meu caso, acho que passei a trabalhar muito mais a partir de 2015, comparando com os 20 anos em que fiz novelas.

Helena Ranaldi

Ela revelou ter recusado convites de outras emissoras, como Record e SBT, e até duas propostas para trabalhar em Portugal. Segundo ela, a recusa se deu por estar envolvida com outros projetos.

Apesar desses "nãos", a atriz não descarta um retorno à televisão. "Não tem nada a ver com exigências. É só uma questão mesmo de conciliar o tempo e ser um trabalho interessante. A gente gosta de trabalhos legais", afirmou.

Helena Ranaldi está fora das novelas desde 2014 Imagem: Reprodução/Instagram

Atualmente, Helena Ranaldi reside em São Paulo e namora desde 2015 o ator Daniel Alvim, 49, com quem divide o cotidiano.

A última novela em que Helena Ranaldi atuou na Globo foi "Em Família", em 2014, escrita por Manoel Carlos. Na trama, ela interpretou a pianista Verônica, casada com Laerte (Gabriel Braga Nunes).

Ao longo de sua carreira, a artista construiu uma trajetória marcante na televisão brasileira. A estreia ocorreu na extinta Rede Manchete, na novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão" (1990-1991).

Na Globo, interpretou diversos papéis de destaque, como a vilã Suzana em "Quatro por Quatro", a veterinária Cíntia no sucesso "Laços de Família", Lúcia na minissérie "Presença de Anita", a protagonista Clara em "Coração de Estudante" e, especialmente, a professora Raquel em "Mulheres Apaixonadas".