Renata analisa atrito com Maike: 'Pra muita gente é uma ferida enorme'

Na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo), Renata e Vitória conversaram sobre o aviso de Tadeu a Maike minutos antes de sua eliminação, apontado que houveram excessos na última madrugada entre ele e Renata.

O que aconteceu

A bailarina puxou o assunto com a atriz. "Tava aqui pensando no negócio que o Tadeu falou, sobre o que aconteceu ontem. Acho que isso deve ter pesado muito lá fora. Não sei como as pessoas viram, mas pelo jeito que Tadeu falou... Quando ele falou, eu só apertei a mão dele, ele abaixou a cabeça... Tu viu?"

Vitória negou e Renata explicou o que aconteceu. "Ele puxou meu cabelo. Foi uma brincadeira de péssimo gosto. Eu não lembro o que a gente tava fazendo exatamente. Ele foi falar alguma coisa, aí enrolou a mão e puxou, e eu falei com tudo 'para' e fiquei p*ta e falei 'vai dormir sozinho hoje'. Aí ele foi pra ali, recebeu 300 atenções e ficamos meio distantes na hora."

Com certeza, isso deve ter pesado lá fora. É o que eu falei pro João Pedro: tudo que a gente faz aqui dentro tem um peso enorme lá fora. Ele pediu desculpas zilhões de vezes sobre isso. Depois, eu não tava com cabeça pra tretar. Tá bom, passou... Renata

Vitória aconselhou a sister. "Eu acho que você tem que só cuidar do seu sentimento em relação a isso agora."

Renata disse que tentaria não pensar muito nisso. "Pra muita gente, isso é uma ferida enorme. Mesmo sendo uma brincadeira... A gente convive aqui e tem aquele filtro de entender, mas mesmo não sendo a intenção, tem uma força, tem uma responsabilidade."

Eu não acho não que foi a intenção dele [Maike] de, tipo: 'VENHA AQUI', mas... é isso, o ato tem uma responsabilidade, tem um peso. Renata

Ela finalizou. "Só fiquei lembrando das coisas que Tadeu falou e vou focar em sobreviver aqui, e vou deixar pra ver o que, de fato, aconteceu. Eu perguntei hoje de manhã, mas ele não disse. Ele disse que só ficou falando coisa com a produção."

Vitória lhe deu força. "E também pensa em você agora, fica em paz em tudo que aconteceu, agora não tem como voltar atrás em nada e é isso. Você tá mostrando seu melhor aqui!"

