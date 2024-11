Príncipe Imperial do Brasil morre no Rio de Janeiro, aos 74 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (8), aos 74 anos, Dom Antônio Orleans e Bragança, o Príncipe Imperial do Brasil.

O que aconteceu

O nobre faleceu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, vítima de uma doença pulmonar obstrutiva. Ele estava internado na unidade hospitalar desde julho deste ano, para tratar de problemas respiratórios.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Secretariado da Casa Imperial do Brasil. "Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Antonio de Orleans e Bragança, que, hoje, dia 8 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, aos 74 anos de idade, confortado com os Sacramentos da Santa Igreja, Deus Nosso Senhor teve por bem chamar a Si", diz o comunicado nas redes sociais.

O velório de Dom Antônio será realizado na Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, localizada no bairro carioca da Glória.

O príncipe deixa uma viúva, três filhos e dois netos. "O falecido deixa esposa, a Princesa Imperial Viúva do Brasil, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança; filhos, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Rafael de Orleans e Bragança, e as Princesas Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança; genro, James Spearman; e netos, Joaquim e Nicholas Spearman."

Dom Antônio Orleans e Bragança era bisneto da Princesa Isabel e, portanto, descendente direto dos antigos monarcas brasileiros. Assim como ele, outros representantes da velha Família Real ainda vivem no Brasil e ostentam os títulos de seus antepassados, mas sem possuir nenhum tipo de poder político.