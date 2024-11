Flora volta a acusar Sacha: 'Um homem gritando com uma mulher preta'

Flora voltou a acusar Sacha de gritar com ela em uma nova discussão na madrugada de quarta-feira (6) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, a peoa questionou novamente o ator. "Gritou ou não gritou comigo? Você não assume."

Sacha novamente se defendeu. "Eu tava no meio de uma gritaria e você se meteu pra falar comigo."

Flora rebateu o ator. "Sacha, falei com você numa boa igual sempre falei com você."

Sacha se justificou. "Era uma gritaria e você queria que eu abaixasse a voz? Agiu de má fé legal."

Flora retrucou. "Nunca agi de má fé. Um homem gritando com uma mulher preta. Você não tem culhão pra assumir, você é frouxo."

