Nove meses após BBB, Juninho enfrenta dívida e diz não ter internet em casa

Juninho, 42, foi o sétimo eliminado do BBB 24 em fevereiro. Desde então, segue carreira como influenciador digital. Porém, com a demora para surgirem as primeiras oportunidades na área, ele voltou a fazer entregas de moto no Rio e, recentemente, também se lançou como produtor de conteúdo adulto.

BBB 24 não sanou dívidas

Eu ganhei um videogame no BBB, mas ainda não liguei. Estou sem internet em casa. Quero colocar uma internet boa para jogar videogame e tudo mais. Faz parte das coisas que ainda preciso fazer.

Juninho esperava maior visibilidade com a participação do programa. "Enfrentei problemas complicados. Graças a Deus, tive a ajuda de amigos. Foram momentos em que as contas estavam todas atrasadas, com várias coisas bloqueadas. Demorei para colocar a coisa no eixo", disse em entrevistas para Splash.

As coisas não saíram como imaginava, e eu estava muito duro. O que eu pensei? 'Vou ter que voltar a trabalhar de moto'. As pessoas que estavam comigo olharam para mim e falaram: 'Não faz isso, vai dar merda. As pessoas vão achar que você está fracassando'. Falei que daqui a pouco eu seria preso, precisava pagar pensão.

Juninho conversou com Nizam, amigo que fez durante o confinamento no BBB, antes de começar a vender conteúdo adulto. "Ele disse que eu tinha um perfil que se encaixaria, acreditava que eu teria sucesso. Foi o que aconteceu, tive um 'boom' inicial muito bacana no primeiro mês de trabalho."

As despesas não param. Eu tenho uma filha de 20 anos e pago pensão. Eu tenho que viver também, né? Vender conteúdo foi a forma que encontrei de ter esse retorno financeiro mais rápido.

Splash foi até a casa do ex-BBB no Catumbi, próximo ao Túnel Santa Bárbara, que liga o centro à zona sul do Rio de Janeiro. É a mesma residência que ele vivia antes do BBB, próximo a sua mãe e de velhos amigos. Ele diz que não pretende se mudar porque ali tem uma boa rede de apoio e está em um lugar de fácil acesso a boa parte da cidade, incluindo rodoviária e aeroportos. O ex-BBB conseguiu quitar as dívidas meses após o reality, mas quer consolidar o dinheiro das publicidades e da plataforma adulta para assumir algumas despesas fixas e maiores, como colocar internet e reformar a casa.

A rotina do ex-BBB se divide atualmente entre as entregas comerciais nas redes sociais, conteúdos produzidos durante as entregas de moto e cuidados com a saúde. Juninho costuma frequentar a academia e correr na praia, ao menos, duas vezes na semana. Apesar de não ganhar quanto esperava com o BBB, ele acredita que seria impossível ter essa rotina se não fosse o reality —antes, ele trabalhava cerca de 12 horas seguidas por dia como motoboy.

Eliminação após "treta" com Alane

Eliminação do carioca foi marcada por um desentendimento com Alane. Durante o programa, paraense afirmou que teria sido assediada pelo participante. "Quero que saiba que lá fora, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata. Lá fora, eu te pegaria fácil", disse Juninho para a atriz em uma das festas da edição. Alane reclamou da abordagem em conversas com outros participantes.

Juninho não falou com Alane após o BBB 24. Acompanhados de outros participantes, eles pegaram a mesma vã antes de uma gravação e tiveram um "rápido e educado" contato após o programa, segundo o ex-participante.

Eu não tenho nada para falar com ela. Alane não teve maturidade suficiente para entender o erro e, ao menos, pedir desculpas. Mas isso não é mais da minha conta. Eu fico feliz que o público percebeu que foi uma jogada suja feita por ela. Mas fui prejudicado naquele momento.

Splash entrou em contato com a equipe de Alane. A reportagem será atualizada caso a atriz se posicione sobre as declarações de Juninho.

Quando aconteceu, eu fiquei pensativo. 'Como uma pessoa é capaz de fazer uma jogada com esse nível de sujeira por conta de grana?' É o tipo de coisa que eu não faço. Fiquei magoado como pessoa. [...] É um crime aqui fora, e poderia me prejudicar de muitas formas. Fiquei abalado.

"Prêmio" com o BBB

BBB 24 serviu para que Juninho se reaproximasse da filha. Ele e Maria Dutra, 19, não conversavam havia um tempo quando iniciou seu período de confinamento. "Eu fiquei muito emocionado quando soube que ela tomou meu partido nas redes sociais, estava brigando por mim na internet."

Filha de Juninho procurou equipe do ex-BBB para a gravação de um vídeo após suposições de Alane. "Ela foi uma das primeiras pessoas que ajudou a desconstruir toda aquela imagem negativa gerada com aquela falácia, aquela acusação sem fundamento."