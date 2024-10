Leão Lobo lembra dia que fez judô para 'virar bofe': 'Ficava excitadíssimo'

O colunista Leão Lobo relembrou o dia em que o pai dele o colocou para fazer judô e "virar bofe", durante participação no programa "Splash Show", nesta terça-feira (29). Ele fez a revelação íntima ao falar sobre o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, novo namorado de Gisele Bündchen.

Eu fazia judô quando era criança, que o meu pai achava que eu ia 'virar bofe' fazendo judô, né? Era aquela coisa que os pais antigamente tinham essa ideia, né? E aí me botou para fazer judô. Menino, era um sofrimento. Porque cada vez que o bofe caía em cima de mim, porque tem aquela coisa do atrito, joga no tablado e o cara cai por cima. O cara caía por cima, eu ficava excitadíssimo. Aí eu já falava assim: 'Ai, estou com falta de ar, estou com falta de ar'. Eu tinha que parar para o professor chegar.

Leão Lobo durante o programa "Splash Show"

Recentemente, o jornalista abriu o coração e contou ter sido viciado em sexo durante a juventude. Ele afirmou que costumava transar com oito pessoas diferentes por noite e, mesmo assim, não se sentia saciado.

"Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal", recordou ele.

Gisele confirma gravidez com instrutor

A modelo brasileira confirmou oficialmente o namoro com o instrutor em março deste ano, em uma entrevista ao jornal New York Times, em março. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse ela, na ocasião.

Agora, Gisele anunciou que está grávida de seu terceiro filho, o primeiro fruto do relacionamento com o novo namorado. Fontes relataram ao site britânico Daily Mail que ela contou aos filhos e, depois, ao ex-marido, Tom Brady, em uma conversa particular.