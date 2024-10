A Fazenda 16: Fernando ataca Sacha por 'imitação': 'Otário, lixo'

Em meio à treta deste domingo (27) na Fazenda 16 (Record), Fernando também criticou Sacha e proclamou uma série de xingamentos.

O que aconteceu

Na sede, Gui perdeu a paciência com Fernando e o chamou de "hipócrita" por não ter repreendido outras ameaças de seus aliados. "Daqui a pouco a comida tá pronta pra você comer, abutre", rebateu Fernando, abandonando a conversa.

Já na área externa, minutos depois, Fernando disse que Sacha estava imitando seu jeito de falar — e o ator seguiu com as imitações. "Você é um otário, um folgado, um bost*", disse Fernando. "A partir do momento que você me imita, posso te xingar do que eu quiser. Otário, seu bost*, lixo, escroto. E me imita pra você ver o que vai acontecer"

Flor também criticou Sacha. "Ele desdenha do sotaque das pessoas", avaliou.

Fernanda, que ainda estava na casa, entrou no embate contra o ator e disse para ele "tomar cuidado". "Toma cuidadinho. Aqui dentro que a gente resolve", disse.

Na manhã desta segunda (28), Fernando disse para Flora que Babi fica incomodada com seu comportamento e lembrou o episódio do dia anterior. "Não sei ser grosso gratuitamente", afirmou.

Enquanto isso, Yuri e Luana apostavam na eliminação de Fernando e lembraram da última roça, que ele disputou com Julia e Luana. "Esse cara não para de ficar em cima dos outros. Esse cara é um idiota. É que a Júlia tava muito fora do game mesmo, muito out, por isso esse cara voltou. Deixa ele cair numa Roça com duas pessoas legais pra ver se esse traste não sai", disse Yuri.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1553 votos 56,47% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 28,91% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,62% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1553 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso