A Fazenda: Com 'ranço' em comum, Gizelly e Flora se juntam a 'grupinho'

À medida que Luana se aproxima de Sacha e forma um quarteto com ele, Gui e Yuri, Gizelly tem se aproximado do "grupinho" na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na tarde desta quinta-feira (24), a ex-BBB e Flora conversaram com Zé Love, Fernando, Zaac e Flor sobre jogo.

O tema em comum foi a briga e o "ranço" de Luana, que envolveu Fernando e Gizelly mais diretamente. "Fiz tudo isso pela garota, passei o dia inteiro defendendo?", lembra Gizelly.

Fernando também avaliou a situação. "Tudo isso foi culpa dela. Te colocou na reta, não se isentou de nada e tá aí", disse.

Zaac disse que Luana age de acordo com os "novos amigos". "Os 4 fazem a mesma coisa", disse. "Acredito que ela já tinha armado tudo", disse Gizelly.

Zé Love afirmou que gostaria que Luana fosse elimina. "Não consigo conviver lá fora [com uma pessoa assim]. Se ela for isso lá fora, não consigo."

Ela [Luana] falou para mim que só tinha um amigo, lá fora. Tá explicado Gizelly

