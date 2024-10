Peões colocam Sacha no topo da Fazenda - e ele nem merecia

Na formação da 5ª roça de A Fazenda (Record), os peões aliados de Zé Love usaram seu tempo ao vivo para justificar seu voto em Júlia, para criticar Sacha, que não podia ser votado pois estava imune.

Bárbara lembra durante o Central Splash, que os discursos sobre alguém que nem era o alvo do voto, foi uma ideia de Zé Love. O ex-jogador instruiu seus aliados a usar o ao vivo para criticar Sacha, seu principal adversário na casa, mesmo que o voto fosse em outro peão. "'Como no ao vivo não tem corte, aproveita ali para falar o que você pensa', foi uma estratégia que ele colocou e seu súditos fizeram exatamente o que ele pediu."

Nem acho que foi uma estratégia válida, deu um palco desnecessário o para Sacha. Que tava com uma imunidade e poderia ser ofuscado ontem.

"É aquela história, o protagonista", reflete Chico. "Na minha opinião, Sacha nem merecia todo esse palco, mas como tudo que ele faz recebe a pior interpretação para queimar o cara, eles tão dando esse protagonismo de um jeito tosco."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 5ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 11268 votos 41,68% Gilsão 25,02% Júlia 33,31% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11268 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso