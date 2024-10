Produtora de Blade Runner 2049 processa Tesla e Warner Bros por imagens de IA

Por Mike Scarcella

(Reuters) - O estúdio de cinema e televisão Alcon Entertainment processou nesta segunda-feira a Tesla e a Warner Bros Discovery sob alegação de uso de imagens relacionadas ao filme Blade Runner 2049, para promover o novo cibertáxi autônomo da Tesla.

O processo federal da Alcon na Califórnia alegou violações da lei de direitos autorais dos EUA e acusou a Tesla de "falso endosso", por sugerir uma relação entre a Alcon e a fabricante de veículos elétricos de propriedade de Elon Musk.

"Qualquer marca prudente que considere uma parceria com a Tesla tem que levar em conta o comportamento caprichoso e arbitrário de Musk, muito amplificado e altamente politizado, que às vezes beira o discurso de ódio", afirma o processo.

Tesla e Warner Bros não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A Warner Bros foi a distribuidora da Alcon para Blade Runner 2049, que ganhou dois prêmios da Academia em 2018 trazendo Ryan Gosling e Harrison Ford na muito aguardada sequência do clássico cult Blade Runner, de 1982.

A Alcon disse que havia recusado um pedido da Warner Bros para usar imagens do filme para o lançamento do cibertáxi da Tesla, transmitido ao vivo em 10 de outubro. A Tesla então usou imagens criadas com inteligência artificial que espelhavam o filme para seu evento do cibertáxi, segundo o processo.

(Reportagem de Mike Scarcella)

