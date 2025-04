Wanessa Camargo empurra Eva em vídeo pós-festa do BBB 25

Um vídeo em que Wanessa Camargo empurra Eva começou a circular ontem nas redes sociais.

O que aconteceu

Ex-BBBs marcaram presença em uma festa na madrugada de quarta, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que reuniu os ex-participantes da 25ª edição do reality.

Ao fim do evento, Wanessa Camargo e Eva foram flagradas juntas.

Em vídeo, a cantora parece empurrar Eva em uma espécie de brincadeira. O cantor Fiuk também estava presente e o clima era de amizade entre o grupo. As duas ex-sisters, inclusive, se abraçam no vídeo.

o vei, a wanessa camargo e a eva bebada juntas KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vuUADF4bi0 -- emy (@lirios_emyy) April 23, 2025

