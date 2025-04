Atriz de 'Pantanal' revela desespero com exame do filho: 'Muita angústia'

A atriz Paula Barbosa, que interpretou Zefa em "Pantanal", postou um vídeo contando que seu filho recém-nascido foi diagnosticado com doença degenerativa — mas o resultado do exame estava errado.

O que aconteceu

Quando Arthur nasceu, o hospital ofereceu uma versão mais completa do teste do pezinho. "A gente achou que estava fazendo o melhor. Porém, uma coisa que a gente não sabia é que esse exame do pezinho tem muito falso positivo. É um exame de triagem, o exame do pezinho não é um exame de diagnóstico", explicou.

O exame deu positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal). Os portadores dessa doença rara e degenerativa não conseguem produzir uma proteína essencial para os neurônios responsáveis por gestos como respirar e se movimentar.

Paula chorou relembrando o momento em que recebeu o resultado. "Foi uma dor muito forte, muito ruim. Imaginar que meu pequenininho podia estar com uma doença tão séria, tão grave, de difícil tratamento", explicou a atriz.

Os médicos pediram um exame de confirmação, mas o resultado demorou dez dias úteis. Paula contou que a preocupação afetou os primeiros dias com o bebê: "Fiquei totalmente sensibilizada. Eu na luta da amamentação, dando leite pra ele na colherzinha, na sondinha. Estava focada nisso, de repente uma bomba dessa".

Ela alertou os pais para a possibilidade de falsos positivos. A atriz defende que a versão completa do exame só seja oferecida para bebês que já têm casos da doença na família: "Essa é a instrução das pediatras, não é fazer o completo. Mas o hospital quer vender, né? Porque custa bem mais fazer esse completo. E a gente, com a falta de informação, acabou entrando nessa e passando esse sufoco".

O segundo exame atestou que Arthur é saudável. O bebê nascido no dia 26 de março é o segundo filho de Paula com o produtor musical Diego Dalia, com quem também tem Daniel, de 7.