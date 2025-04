Após conquistas no exterior, Anitta prioriza vida no Brasil com a família

Depois de anos dedicando grande parte de seu tempo e energia à carreira internacional, Anitta decidiu mudar o foco. Aos 32 anos, a cantora se sente realizada com o que conquistou fora do país e agora pretende se dedicar a vida pessoal.

O que aconteceu

Anitta quer estar mais próxima da família e amigos. "Muito trabalhei, pouco aproveitei minha família e minha casa", comentou a carioca em entrevista à Quem.

Cantora comprou novo imóvel no Brasil, avaliado em R$ 11 milhões. A mansão fica na região do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cercado por áreas verdes. "Nesse momento da minha vida, estou preferindo estar no Brasil por realização pessoal, ficar um pouco mais com a minha família, aproveitar mais a minha casa, que foi uma coisa que fiz pouco na minha vida até agora", destacou.

Anitta se consagrou internacionalmente. A carioca deixou o Brasil rumo à Miami, em 2021, com o objetivo de investir na carreira internacional. Foi lá que o hit "Envolver" ganhou projeção global, sendo o clipe mais assistido do Youtube.

Com parte de suas metas profissionais cumpridas, Anitta redireciona prioridades. "Gosto muito de trabalhar, mas aqui no Brasil consigo conciliar isso com momentos ao lado da minha família, dos meus cachorros, da minha casa e também com a chance de viver um relacionamento", disse a cantora, que está namorando o empresário Ian Bortolanza.