Letícia Colin compartilha foto com ex-marido após flagra em aeroporto

Colaboração para Splash, no Rio

Letícia Colin compartilhou uma foto ao lado do ex-marido, Michel Melamed. O registro foi publicado após os dois serem vistos caminhando juntos em um aeroporto.

O que aconteceu

Na legenda, a atriz fez comentário discreto. "Obrigada, meu diretor amor", escreveu, despertando curiosidade sobre a atual relação entre os dois.

Letícia e Michel foram fotografados embarcando juntos. Ao perceberem a presença dos fotógrafos, reagiram com naturalidade, sorrindo e demonstrando estarem à vontade com a situação.

Casal são pais de um menino. O casamento de nove anos rendeu frutos e Letícia e Michel são pais de Uri, de cinco anos.

No ano passado, Letícia comentou que lidar com o término do relacionamento foi um processo desafiador. Em dezembro, em entrevista à revista Glamour, a atriz falou sobre o fim da relação: "É bem desafiador. Acho que o caminho mais fácil é o rompimento e, às vezes, parece mesmo que só tem esse, porque é dolorido e parece impossível reinventar."