Namorado de Vitória Strada ganha beijo de Delma e faz sucesso entre mães

Os ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontraram ontem para um churrasco na casa de Diego Hypólito, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

No evento, Vitória Strada e seu namorado, Daniel Rocha, foram os últimos a chegar. Eles se juntaram a Diego, Daniele, Guilherme, Delma, Letícia (esposa de Guilherme) e familiares dos ginastas.

Daniele fez sucesso entre Delma e Geni, a mãe de Diego.

O ator aproveitou para mostrar o abdômen e recebeu um beijo de Delma na barriga. "Gostoso", diz ela em vídeo do momento. "Promessa é dívida, viu, Vitória Strada?", escreveu a pernambucana ao compartilhar o momento nas redes sociais.

Diego também brincou com a situação. "O Daniel tá fazendo um sucesso aqui. Vitória o que é isso", disse em vídeo no Instagram.

