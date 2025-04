Qual Heleninha de 'Vale Tudo' é mais velha? Idade dos atores vai te 'bugar'

Além das polêmicas que rondam os bastidores de "Vale Tudo" (TV Globo), um detalhe curioso tem chamado a atenção na novela: o elenco do remake parece, para algumas pessoas, ser mais jovem do que o elenco da produção original. Mas isso é apenas uma impressão!

Os atores que participaram da versão de 1988 eram, em sua maioria, mais novos do que as estrelas atualmente no ar.

Veja abaixo a comparação da idade dos atores da novela nas duas versões (para a versão original, foi calculada a idade que eles tinham ao fim de 1988; para a versão atual, a idade que eles têm hoje).

Raquel Accioli

Regina Duarte e Taís Araújo como Raquel em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Regina Duarte, à época com 41 anos

Remake: Taís Araújo, 46 anos

Maria de Fátima

Gloria Pires e Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Versão original: Glória Pires, à época com 25 anos

Remake: Bella Campos, 27 anos

Helena Roitman

Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Renata Sorrah, à época com 41 anos

Remake: Paolla Oliveira, 43 anos

Afonso Roitman

Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão como Afonso em 'Vale Tudo' Imagem: Bazilio Calazans/Marcos Serra Lima/Globo

Versão original: Cássio Gabus Mendes, à época com 27 anos

Remake: Humberto Carrão, 33 anos

Solange Duprat

Lídia Brondi e Alice Wegmann como Solange Duprat em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Lídia Brondi, à época com 28 anos

Remake: Alice Wegmann, 29 anos

Marco Aurélio

Reginaldo Faria e Alexandre Nero como Marco Aurélio em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Léo Rosário/Globo

Versão original: Reginaldo Faria, à época com 51 anos

Remake: Alexandre Nero, 55 anos

Leila

Cássia Kis e Carolina Dieckmann como Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Cássia Kis, à época com 30 anos

Remake: Carolina Dieckmann, 46 anos

César Ribeiro

Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond como César em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Carlos Alberto Riccelli, à época com 42 anos

Remake: Cauã Reymond, 44 anos

Tiago

Fábio Villa Verde e Pedro Waddington como Tiago em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Divulgação/Globo

Versão original: Fábio Villa Verde, à época com 17 anos

Remake: Pedro Waddington, 27 anos

Aldeíde

Lilia Cabral e Karine Teles em Aldeíde em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Lilia Cabral, à época com 31 anos

Remake: Karine Teles, 46 anos

Audálio

Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Pedro Paulo Rangel, à época com 40 anos

Remake: Matheus Nachtergaele, 57 anos

Bartolomeu

Claudio Corrêa e Castro e Luís Melo como Bartolomeu em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Claudio Corrêa e Castro, à época com 60 anos

Remake: Luís Melo, 67 anos

Eunice

Íris Bruzzi e Edvana Carvalho como Eunice em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Íris Bruzzi, à época com 53 anos

Remake: Edvana Carvalho, 56 anos

Mário Sérgio

Marcos Palmeira e Thomas Aquino como Mário Sérgio em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Marcos Palmeira, à época com 25 anos

Remake: Thomas Aquino, 38 anos

Eugênio

Sérgio Mamberti e Luís Salém como Eugênio em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Sérgio Mamberti, à época com 49 anos

Remake: Luís Salém, 61 anos

Fernanda

Flávia Monteiro e Ramille como Fernanda em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Flávia Monteiro, à época com 16 anos

Remake: Ramille, 27 anos

Jarbas

Sterpan Nercessian e Leandro Firmino como Jarbas em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Sterpan Nercessian, à época com 35 anos

Remake: Leandro Firmino, 46 anos

Consuelo

Rosane Goffman e Belize Pombal como Consuelo em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Rosane Gofman, à época com 31 anos

Remake: Belize Pombal, 39 anos

Franklin

Paulo César Grande e Samuel Melo como Franklin em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Versão original: Paulo César Grande, à época com 30 anos

Remake: Samuel Melo, 35 anos

Sardinha

Otávio Müller e Lucas Leto como Sardinha em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Otávio Müller, à época com 23 anos

Remake: Lucas Leto, 26 anos

Freitas

João Camargo e Luís Lobianco como Freitas em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: João Camargo, à época com 28 anos

Remake: Luís Lobianco, 43 anos

Salvador

Sebastião Vasconcelos e Antônio Pitanga como Salvador em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Sebastião Vasconcelos, à época com 61 anos

Remake: Antônio Pitanga, 85 anos

Nos dois casos abaixo, os atores da nova versão de "Vale Tudo" são apenas um ano mais jovens do que os da versão original.

Odete Roitman

Beatriz Segall e Débora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Beatriz Segall, à época com 62 anos

Remake: Débora Bloch, 61 anos

Ivan Meirelles

Antonio Fagundes e Renato Góes como Ivan em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Versão original: Antonio Fagundes, à época com 39 anos

Remake: Renato Góes, 38 anos

As pessoas nos anos 1980 pareciam ser mais velhas?

Muitos espectadores ficaram surpresos ao saber a idade dos atores da versão original de 'Vale Tudo'. Na década de 1980, os jovens entre 20 e 30 anos, por exemplo, pareciam (aos olhos de hoje) muito mais velhos, não só pela aparência física, mas também pelas roupas e pelos penteados que estavam na moda à época.

Se liguem nas idades dos participantes do programa "Namoro da TV", apresentado por Sílvio Santos, em 1986 pic.twitter.com/KdiAdqxe2Z -- Luan Araujo (@luanaraujo90) June 6, 2024

Em muitos casos, um estilo de vida mais saudável pode justificar a aparência mais jovem. Atualmente, mais pessoas praticam exercícios físicos, há um cuidado maior com a alimentação e hábitos prejudiciais como o cigarro já não são mais bem vistos como antigamente.

No entanto, mais do que uma mudança na forma de cuidar do corpo, houve, principalmente, uma revolução comportamental. Por muito tempo, se esperava um certo padrão de comportamento de uma pessoa de acordo com a sua idade, estado civil e até profissão. Neste sentido, uma mãe, por exemplo, se sentia impedida de usar roupas curtas, enquanto mulheres de 40 anos não se sentiam confortáveis para ter cabelo comprido.

Na época da primeira versão de "Vale Tudo", as pessoas na faixa dos 30 anos se vestiam, se comportavam e se sentiam como uma pessoa mais velha. Hoje, mulheres e homens com o dobro desta idade podem experimentar uma vida diferente em termos de roupas, comportamento, hobbies e preferências.

A concepção de velhice também tem ganhado novos moldes nas últimas décadas. A expectativa de vida no Brasil em 2023 era de 76,4 anos, segundo o IBGE. Em 1980, era de apenas 62,5 anos. Com o aumento gradativo na expectativa de vida, os brasileiros estão aprendendo a viver mais e se adaptando a idades que, antigamente, não eram tão comuns.

A possibilidade de mais tempo de vida impacta na forma como as pessoas aproveitam seus dias. Atualmente, há uma flexibilidade maior para focar na carreira, adiar ou dispensar planos como o casamento ou a maternidade, postergar a realização do sonho da casa própria, entre outros. As pessoas estão envelhecendo de forma mais diversa, e aquilo que era conhecido como "coisa de gente grande" ficou para mais tarde. Consequentemente, a velhice também demora mais a chegar.

Fonte: Mirian Goldenberg, antropóloga, escritora, professora aposentada da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e referência nos estudos sobre gênero e envelhecimento

*Com informações de reportagem publicada em 12/07/2024