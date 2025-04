Após perder milhões, Maria de Fátima dá golpe em Solange em 'Vale Tudo'

Nesta sexta-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Assim, ela perde a chance de abrir a bagagem e encontrar os milhões de dólares de Marco Aurélio.

Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange. Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu.

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Também neste capítulo: Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance. Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça. Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.

