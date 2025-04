Pódio das redes sociais: Quais ex-BBB ganharam mais seguidores até a final

O BBB 25 (Globo) foi marcado por uma série de "protagonistas" que não chegaram à final, mas entraram para o ranking de mais seguidos nas redes sociais.

Na manhã seguinte à final do programa, era Aline, a 12ª eliminada, quem tomava a frente neste "pódio". Confira:

Ranking de ex-BBBs que mais ganharam seguidores:

Aline: foi de 273 mil seguidores para 2,2 milhões

Renata: de 20,6 mil para 1,2 milhão

Gracyanne Barbosa: de 11,8 milhões para 12,9 milhões

Vinícius: de 7 mil seguidores para 1,1 milhão

Vitória Strada: de 2,6 milhões para 3,6 milhões

Guilherme: de 1 mil para 1 milhão

Eva: de 15,2 mil para 899 mil

Joselma: de 248 para 777 mil

Diego Hypolito: de 723 mil para 1,4 milhão

Diogo Almeida: de 200 mil para 805 mil

João Gabriel: de 214 mil para 781 mil

Raissa: de 1.753 para 553 mil

Maike: de 1 mil para 551 mil

João Pedro: de 183 mil para 660 mil

Daniele Hypolito: de 532 mil para 995 mil

Vilma: de menos de 300 para 444 mil

Camilla: de 1.941 para 346 mil

Giovanna: de 143 mil para 417 mil

Edilberto: de 1.133 para 284 mil

Mateus: de 8.252 para 241 mil

Thamiris: de 10,4 mil para 238 mil

Arleane: de 59 mil para 203 mil

Gabriel: de 4.200 para 137 mil

Marcelo: de menos de 1 mil para 85,7 mil

