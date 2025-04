Penelopy Jean mostra arte drag e espanta fake news em talk show com famosos

Penelopy Jean, 38, está no comando do programa Do Alto do Seu Conhecimento, nova produção brasileira do Universal+ —plataforma disponível para assinantes do UOL Play. A atração, que mistura talk show com game, propõe uma jornada divertida para desafiar o que o público e os convidados acham que sabem sobre diversos temas.

A apresentadora descreve a atração como um "grande presente" e um "privilégio poder mostrar que a arte drag não é só para um determinado nicho". Ela enfatiza que a arte drag "pode ser para todos" e que, como comunicadora, está mostrando que as drags "podem estar em todos os lugares".

Independentemente de gostar de drag ou não, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de adquirir conhecimento. O programa é exatamente sobre isso: o que a gente achava que sabia, mas que, na verdade, não é bem assim. Isso tudo de uma forma muito divertida, solta, alegre, com convidados maravilhosos e famosos.

Milton Cunha é uma das atrações da temporada do programa Imagem: Divulgação/Do Alto do Seu Conhecimento

No programa, Penelopy Jean recebe em cada episódio um convidado famoso, que depois chama mais duas pessoas para participar da disputa. A conversa inicial com o famoso leva ao assunto principal do dia, que pauta o jogo.

Entre os convidados da temporada estão Pepita, Milton Cunha, Renata Kuerten, Maria Boop, Marcia Fu e Diego Martins.

Para garantir a precisão das informações —e desmistificar conhecimentos populares—, a atração conta com a participação de Altay de Souza, o "Autoridade no Assunto". Ela também destaca a importância de ter um "respaldo científico" em tempos de desinformação online.

A internet ajuda muito, mas tem muita gente usando isso de forma errada, para criar e espalhar mentiras. E isso não é legal. Então, acho que sempre temos que ter um respaldo científico e ir atrás da verdade é essencial.

Quem sobe mais alto no ranking ganha a disputa e o direito de escolher uma ONG para receber uma doação de R$ 10 mil. Ao final de cada episódio, Penelopy ainda compartilha uma dica de leitura relacionada ao tema da semana.

Formada em design gráfico, a apresentadora também destaca o lado "mais nerd" e o fato de gostar de buscar conhecimento. Ela vê o programa como um momento importante para mostrar "lado da drag, trazendo conhecimento", de um lugar que a maioria das pessoas talvez não imagine.