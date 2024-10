Irmã de Liam Payne desabafa após morte do cantor: 'Não consegui te salvar'

Neste sábado (19), Ruth Gibbins, irmã do cantor Liam Payne, usou as redes sociais para desabafar após a morte do artista. Ele morreu na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, Ruth publicou uma série de fotos ao lado do irmão e desabafou sobre como está se sentindo. "Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato".

Ela exaltou o irmão e relembrou momentos especiais ao lado dele."O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada igual quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal e não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas as vezes. Amo sua gentileza e sou muito orgulhosa de te chamar de meu irmão e meu melhor amigo. Você também fazia um ótimo jantar de domingo".

Ruth ainda deixou um recado para Liam na carta, lamentando não ter conseguido salvá-lo. "Obrigada por mudar a minha vida, obrigada pelas memórias incríveis, obrigada por ser o melhro amigo e irmão que eu poderia ter. Nós vamos tomar conta de Bear [filho de Liam] e ele sempre vai saber o quão incrível o pai dele era e o tanto que você idolatrava ele. Desculpa que não consegui te salvar. Te amo e meu coração sente muito a sua falta. Pela última vez, preciso te falar que estou aqui se você precisar de alguma coisa e eu dirigira até o fim do universo para te trazer de volta".

Morte de Liam Payne

O ex-integrante da One Direction despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência de Buenos Aires.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.