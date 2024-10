Cesar Tralli homenageia Helô Pinheiro com vídeo: 'Melhor sogra do mundo'

O jornalista e apresentador do "Jornal Hoje", Cesar Tralli, prestou uma homenagem a sua sogra Helô Pinheiro por meio de um vídeo em suas redes sociais, neste sábado (19). Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, filha de Helô, desde 2017.

"Você já disse hoje 'Eu Te Amo' para alguém muito especial? Homenagem sincera à minha sogra. Um privilégio infinito tê-la na minha vida. Muito obrigado por existir, sogra amada. Eu vejo flores em você", escreveu ele na legenda do vídeo abraçando sua sogra.

O que aconteceu?

"Obrigado por existir". Dando um abraço e um beijo na cabeça de Helô Pinheiro, Cesar utilizou o momento para agradecer a existência da empresária e afirmar que ela é a "melhor sogra do mundo".

"Genro que muito nos orgulha". Nos comentários, Helô respondeu ao vídeo e afirmou que Cesar Tralli merece "muitos aplausos" e mandou beijos e "gratidão" ao seu genro.

"Deus nos presenteou com um genro que tem tantos predicados, que muito nos orgulha e só temos que agradecer e desejar que o preserve assim, amado e elogiado por todos. Você é o 'biscoito' mais saboroso na vida profissional e pessoal. Merece muitos aplausos. Beijos e gratidão", comentou a eterna Garota de Ipanema.

"Minha mãe merece todas as homenagens do mundo". Ticiane Pinheiros também comentou no vídeo, elogiando Tralli e sua mãe, e dizendo que ama a relação entre genro e sogra.