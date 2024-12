'É sobre moleques como nós': como Os Garotin levaram São Gonçalo ao Grammy

Os Garotin terminam o ano de 2024 com um balanço pra lá de positivo. O trio lançou seu primeiro disco e já conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum Contemporâneo em Língua Portuguesa. No repertório do grupo: São Gonçalo, racismo e a luta de muitos meninos como eles.

Logo em sua primeira indicação, o trio desbancou Iza (Afrodhit), Jão (Super), Melly (Amaríssima) e Luísa Sonza (Escândalo Íntimo) para conquistar o Grammy. Eles também estavam indicados nas categorias Artista Revelação e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

Anchietx, 28, Léo Guima, 25, e Cupertino, 30, se conheceram em 2019 e, logo, perceberam uma sintonia musical. Eles, que são de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, então começaram a compor juntos, mas postergavam a criação oficial do trio, que aconteceu com um empurrãozinho externo.

Foi em cantorias (espécies de saraus) na casa de Caetano Veloso que tudo começou. O trio foi apresentado à produtora Paula Lavigne, esposa de Caetano, por Arlindo Vergaças, que deu um "empurrãozinho" fundamental para o nascimento de Os Garotin.

Eu não sei como organizar três [separadamente], vamos juntar todo mundo, porque vocês têm um material muito bom, e vamos fazer um grupo. E aí eles começaram a fazer uns shows pequenininhos ali na Gávea e aí isso começou a dar certo. E foi assim que começou Os Garotin. Paula Lavigne em conversa com TOCA

Cupertino Imagem: Fotos de divulgação - crédito Fernando Schlaepfer

A primeira composição dos três juntos foi "Pouco a Pouco". A partir dessa, passaram a compor trincas, até terem as 12 faixas do álbum, explica Léo Guima. Eles escreviam sobre qualquer coisa, como um violão amarelo que Léo quis ter na infância, mas não teve dinheiro para comprar.

Já estávamos começando a cantar em alguns lugares juntos, a gente via que a coisa funcionava, que era muito forte. E quando apareceu que estava faltando um empurrão, ela [Paula] deu esse empurrão. Cupertino

Léo Guima Imagem: Fotos de divulgação - crédito Fernando Schlaepfer -

Para os artistas, o nome do trio, uma redução de "Os garotinhos" passa uma vibe minimalista, chique. "Adoramos esse nome. Veio por conta da nossa energia, da vibe do nosso encontro, da coisa de se divertir, de rir, de ser descontraído e tratar as coisas com certa despretensão, não se levar tanto a sério", diz Cupertino.

São Gonçalo, racismo e Vini Jr.

O primeiro —e premiado— álbum do trio tem como temas romances, com muitas referências a São Gonçalo e racismo. A música "Em Nome da Paz" cita o caso do rapaz negro que, em 2021, foi acusado de roubar a própria bicicleta ao passear no Leblon.

Outro destaque é a música "Vini Jr", em homenagem ao jogador de futebol. "Nessa música, a gente retrata a luta de vários moleques de São Gonçalo como a gente, como ele, que tiveram a ousadia de sonhar, acreditar que pode chegar lá no topo", diz Anchietx.

Essa música também fala que não devemos nos importar com o que as pessoas pensam, não deixar de quem somos, porque independente de onde a gente chega, essas lutas não morrem. Anchietx

Anchietx Imagem: Fotos de divulgação - crédito Fernando Schlaepfer

Com o sucesso, o trio vê a quantidade de shows aumentando e começa a ser parados por fãs nas ruas. "É uma coisa com a qual estamos nos acostumando, a gente não vivia isso de ficar viajando um tempão, sem parar. A gente sempre conviveu muito, a diferença é que agora convivemos muito também no ambiente de trabalho. Então é um momento delicado para não perdermos a magia das canções, do nosso encontro. E eu acho que estamos nos dando bem com isso, vejo muito futuro, muita saúde para tudo o que a gente está fazendo", diz Cupertino.

O trio ainda concilia a carreira solo com a do grupo. "É tudo Os Garotin no final", diz Léo Guima.