Gaby Amarantos diz que vive momento de ouro: 'Plena, solteira e premiada'

Gaby Amarantos, 46, está livre, leve e feliz da vida com as conquistas na vida profissional e pessoal. Dona de carreira premiada com Grammy Latino, a cantora teve sua obra musical reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Pará. Já na intimidade, a artista diz estar realizada pela chance dar atenção aos cuidados do corpo e da alma.

Estou em um momento muito pleno da minha vida. Estou solteira, e essa solteirice me trouxe um momento de autoconhecimento, um momento de poder cuidar de mim... Minha obra acabou de ser reconhecida como patrimônio cultural, estou sendo premiada, as músicas do meu estado estão lá em cima. Só quero continuar nesse caminho. Gaby Amarantos, em entrevista para Splash, no ESPN Bola de Prata

"Momento de ouro na minha vida"

Gaby Amarantos coloca o ano de 2024 como um dos mais especiais de sua carreira. A cantora colheu frutos da premiação do Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum "Tecnoshow", que retrata o tecnomelody, ritmo criado em Belém, capital do Pará.

Esse ano, foi mais um ano incrível na minha vida. Parece que fui premiada com o Grammy esse ano, e foi ano passado, mas a reverberação foi incrível. Tem esse momento de 'boom' da música do Pará, esse pré-COP —ano que vem a gente recebe a COP30 no nosso estado—, vários shows, novela, público.

Artista classifica o atual momento de vida pessoal e profissional como um presente. "Nossa, trabalhei muito e estou muito feliz com 2024. Eu só sou alegria, só sou sucesso e só posso agradecer a esse momento de ouro que eu tenho vivido na minha vida."

Gaby Amarantos ganhou Grammy Latino de melhor álbum Música de Raízes em Língua Portuguesa Imagem: Courtesy of The Latin Recording Academy

Ela, inclusive, coloca a premiação do Grammy Latino como uma das maiores vitórias em seus pouco mais de dez anos de carreira artística. "Todas as conquistas são muito importantes. Desde consegui furar essa bolha do Sudeste para trazer o tecnobrega, o tecno-melody, que é o estilo do Pará. Ver outras cantoras do meu estado fazendo sucesso, como a Zaynara, Viviane Batidão, e ser da terra de Fafá de Belém, Joelma e Dona Onete é especial".

O Grammy Latino foi um momento de ouro na minha vida, que alavancou a minha carreira mais ainda. Nem imaginava que pudesse subir mais nos degraus desse olimpo que é a música. Me sinto alguém que foi levada pela música. Falamos muito sobre quem trouxe a música do Pará, quem foi a pioneira e eu não trouxe a música do Pará, foi a música do Pará que me trouxe. Só tenho a agradecer por ela me colocar num trono, nesse olimpo, como uma rainha que sou".

"Solteirice me trouxe autoconhecimento"

Gaby Amarantos colocou um ponto final na relação de dez anos com o inglês Gareth Jones há dois anos. O fim do relacionamento lhe garantiu espaço para focar os cuidados com a saúde. "Estou num momento muito pleno da minha vida. Estou solteira, e essa solteirice me trouxe um momento de autoconhecimento, um momento de poder cuidar de mim. Emagreci 25 kg numa dieta que estou fazendo há dois anos, não foi do nada."

Com a rotina de shows atribulada, a cantora conta com apoio de um personal para mesclar alimentação saudável com treinos regulares para ganhar "potência" em cima dos palcos. "Me cuidar me ajuda a poder viajar o mundo inteiro, fazer mais shows e carregar aquelas naves espaciais que eu gosto de usar de figurino. Estou em um momento de muita realização, minha obra acabou de ser reconhecida como patrimônio cultural, estou sendo premiada, as músicas do meu estado estão lá em cima. Só quero continuar nesse caminho."

O ano também marcou a volta às novelas: ela atuou como Emília Pereira, sua personagem em "Além da Ilusão", em "Garota do Momento" —ambas tramas da Globo. Apesar da rápida participação na trama, ela diz que a agenda de shows é prioridade para 2025 e só topa projetos audiovisuais que não a atrapalhem de seguir se apresentando pelo Brasil afora.

Gaby Amarantos atuou como Emilia em Garota do Momento Imagem: Globo/Paulo Belote

"Tenho projeto para fazer filme em 2025. A minha agenda de shows é minha prioridade, a música é minha prioridade. Então, esses projetos na dramaturgia é só quando não atrapalha a minha agenda de show", explica.

Novela é um rolê que você tem que se dedicar muito, mas uma participação como foi agora em 'Garota do Momento', que Emília voltou, quem sabe... Vou adorar fazer, porque eu amo atuar também, mas a cantora em primeiro lugar.

Feliz e realizada com a vida pessoal e profissional, Gaby Amarantos destaca que irá cantar até seu último dia de vida. "Acho que já fiz muita coisa. Sou muito grata. Não que eu não queira mais coisas, a gente sempre quer mais, mas acho que, se me aposentasse agora, me aposentaria bem feliz. Já realizei muita coisa, mas não vou me aposentar ainda não, tá? Ainda vou cantar muito. Quero ser igual a Elza Soares, cantar até o fim."

* O repórter participou da premiação do ESPN Bola de Prata a convite da organização.