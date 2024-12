Vera vira mãezona de Celeste em cena emocionante de 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (14) de Garota do Momento" (Globo), Vera novamente vai flagrar Celeste (Débora Ozório) sendo tratada com rispidez por Mauro (João Vithor Oliveira).

A babá se incomodará com o controle que o mentiroso tem sobre sua protegida e não deixará barato. Sentindo-se responsável pela mocinha, Vera vai relatar o que tem acontecido para Lígia (Palomma Duarte), mãe da garota.

Lígia procura Celeste para falar sobre o assunto, mas não terá sucesso, pois será escorraçada pela filha abandonada. Apesar disso, Vera continuará de olho na relação tóxica que nasceu de forma errada entre Mauro e Celeste, garantindo que a menina não se machuque.

Celeste (Débora Ozório) e Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Bia destrói as fotos tiradas por Beto para a campanha. Edu defende Nelson do agiota e promete ajudar o pai.

Clarice desabafa com Teresa sobre sua preocupação com Beatriz. Maristela e Basílio ficam juntos mais uma vez. Beto se desespera ao descobrir o estado de suas fotos. Celeste expulsa Lígia de sua casa. Jacira sofre com seu desempenho no concurso, e Eugênia promete ajuda-la. Juliano diz que Beatriz deve alisar o cabelo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.