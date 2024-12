Bom dia com carinho: 70 frases doces para enviar a quem você ama

Do BOL, em São Paulo

Nada como começar o dia com uma mensagem carinhosa para demonstrar afeto e fortalecer os laços com quem amamos. Um simples "bom dia" pode trazer alegria, iluminar o dia de alguém e até mesmo servir como um lembrete do quanto essa pessoa é especial. Seja para amigos, familiares ou para o amor da sua vida, dedicar um momento pela manhã para enviar uma frase carinhosa é uma maneira de nutrir a relação e mostrar que, mesmo na correria, há sempre um tempo reservado para o bem-estar de quem amamos.

Pensando nisso, selecionamos 70 frases que vão além do "bom dia" tradicional, trazendo doçura, ternura e gratidão. São mensagens que expressam carinho e afeto para deixar qualquer manhã mais leve e especial. Escolha a que mais combina com o que você quer transmitir e envie para iluminar o dia de quem faz o seu mais feliz.

Bom dia com carinho: 70 frases doces para enviar a quem você ama