Do BOL, em São Paulo

A sexta-feira chegou, trazendo consigo o clima de alegria e a sensação de renovação que muitos esperam ao longo da semana. Ela marca o fim de uma jornada de trabalho ou estudo, e é, muitas vezes, um momento de reflexão sobre tudo o que foi vivido. Para muitos, o final da semana é também o momento perfeito para expressar gratidão por todas as bênçãos que a vida oferece.

Ao enviar uma mensagem de bom dia nesta sexta-feira, você tem a oportunidade de abençoar o dia de alguém com palavras que tocam o coração e elevam o espírito. Se você está procurando uma maneira especial de compartilhar seu carinho e gratidão, preparamos uma lista com 70 frases cheias de fé e agradecimento para começar a sexta-feira com a bênção de Deus.

Bom dia sexta-feira abençoada por Deus: 70 frases de gratidão

1. Bom dia, sexta-feira! Que Deus continue iluminando seu caminho com sabedoria e paz.

2. Nesta sexta-feira, agradeça a Deus por mais uma semana cheia de aprendizados e vitórias. Que a paz esteja em seu coração.

3. Bom dia! Que a luz de Deus te guie e que esta sexta-feira seja cheia de bênçãos e realizações.

4. Que nesta sexta-feira você sinta a presença de Deus em cada passo e agradeça pelas conquistas da semana.

5. Bom dia! Que Deus te abençoe com muita paz, alegria e força para terminar a semana com gratidão.

6. A sexta-feira chegou, e com ela, a oportunidade de agradecer a Deus por sua proteção e amor. Que seu dia seja abençoado!

7. Bom dia, que nesta sexta-feira a graça de Deus te envolva e que você viva com um coração cheio de gratidão.

8. Que sua sexta-feira seja repleta de alegrias e bênçãos divinas. Bom dia!

9. Bom dia! Que Deus te dê forças para aproveitar cada momento desta sexta-feira com sabedoria e amor.

10. Que sua sexta-feira seja cheia de paz e gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Bom dia!

11. Bom dia, que a sexta-feira seja mais uma oportunidade de agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia.

12. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira e te conceda um dia de paz, amor e muita gratidão.

13. Nesta sexta-feira, seja grato por tudo o que Deus fez por você. Que a luz divina ilumine seu caminho.

14. Bom dia! Que a paz de Deus envolva seu coração e que sua sexta-feira seja maravilhosa.

15. Que nesta sexta-feira, a luz de Deus te traga calma, serenidade e a certeza de que Ele está sempre ao seu lado.

16. Bom dia, que sua sexta-feira seja de muita alegria e gratidão a Deus por todas as dádivas da vida.

17. Agradeça a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. Bom dia, sexta-feira abençoada!

18. Que nesta sexta-feira a bondade de Deus te acompanhe e te traga bênçãos de paz e felicidade. Bom dia!

19. Bom dia! Que você comece esta sexta-feira com um coração grato, sabendo que Deus está sempre ao seu lado.

20. Nesta sexta-feira, agradeça a Deus por todas as bênçãos e conquistas da semana. Que Seu amor te envolva sempre.

21. Bom dia, que Deus abençoe sua sexta-feira e que você tenha um dia cheio de paz e gratidão.

22. Que sua sexta-feira seja cheia de bênçãos de Deus e momentos de paz. Bom dia!

23. Que o Senhor te abençoe e te proteja nesta sexta-feira. Bom dia com gratidão!

24. Bom dia! Que nesta sexta-feira você sinta a presença de Deus em cada ação e em cada pensamento.

25. Que Deus te conceda saúde, paz e alegrias nesta sexta-feira. Bom dia!

26. Bom dia, sexta-feira abençoada! Que você possa sentir o amor de Deus em tudo que fizer.

27. Nesta sexta-feira, que a gratidão a Deus seja a chave para um dia de paz e luz.

28. Que as bênçãos de Deus te acompanhem nesta sexta-feira, trazendo felicidade e gratidão. Bom dia!

29. Bom dia! Que esta sexta-feira seja um dia de celebração da vida e da bondade de Deus.

30. Que Deus te abençoe com um dia maravilhoso e cheio de oportunidades nesta sexta-feira. Bom dia!

31. Nesta sexta-feira, agradeça pela semana que passou e por tudo o que Deus fez por você. Tenha um ótimo dia!

32. Bom dia! Que a fé em Deus te fortaleça para um final de semana cheio de alegria e bênçãos.

33. Que nesta sexta-feira, você encontre paz e gratidão, e que Deus te conceda o melhor desta vida.

34. Bom dia! Que a bondade de Deus te envolva e traga muita luz à sua sexta-feira.

35. Que nesta sexta-feira a paz de Deus te acompanhe em cada passo que você der. Bom dia!

36. Bom dia! Que o Senhor te abençoe neste dia de sexta-feira, trazendo serenidade e gratidão.

37. Que nesta sexta-feira a luz de Deus ilumine cada decisão sua e que você siga com o coração cheio de gratidão.

38. Bom dia! Que Deus te dê forças para enfrentar qualquer desafio que venha nesta sexta-feira com fé e coragem.

39. Que sua sexta-feira seja marcada por alegrias e pela certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Bom dia!

40. Que as bênçãos de Deus se manifestem abundantemente nesta sexta-feira. Bom dia!

41. Bom dia, que esta sexta-feira seja uma celebração da bondade e da graça de Deus em sua vida.

42. Que nesta sexta-feira você se sinta envolvido pela presença de Deus, que sempre está ao seu lado. Bom dia!

43. Bom dia! Que sua sexta-feira seja tranquila, cheia de luz e de gratidão por todas as bênçãos recebidas.

44. Nesta sexta-feira, que Deus te abençoe com saúde, paz e muitos motivos para agradecer.

45. Bom dia! Que nesta sexta-feira você sinta o poder de Deus guiando seus passos e enchendo seu coração de gratidão.

46. Que nesta sexta-feira você viva com gratidão em cada ação, agradecendo a Deus por sua proteção e amor. Bom dia!

47. Bom dia! Que sua sexta-feira seja leve, cheia de paz e bênçãos de Deus.

48. Que nesta sexta-feira a graça de Deus esteja com você em todos os momentos. Bom dia!

49. Bom dia, que sua sexta-feira seja abençoada com muita luz, paz e gratidão a Deus.

50. Que nesta sexta-feira você se sinta grato por todas as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida. Bom dia!

51. Bom dia! Que você encontre paz e serenidade nesta sexta-feira, sabendo que Deus cuida de cada detalhe.

52. Que a gratidão a Deus seja o combustível para sua sexta-feira ser abençoada e cheia de luz. Bom dia!

53. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira com força para enfrentar qualquer desafio com fé e gratidão.

54. Bom dia! Que nesta sexta-feira você sinta o amor e a proteção de Deus em sua vida.

55. Nesta sexta-feira, agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Bom dia!

56. Que sua sexta-feira seja um dia de reflexões e gratidão a Deus por Sua bondade. Bom dia!

57. Bom dia, sexta-feira abençoada! Que você viva com gratidão e paz em cada momento do seu dia.

58. Que Deus te abençoe com muitos motivos para sorrir e agradecer nesta sexta-feira. Bom dia!

59. Nesta sexta-feira, que a graça de Deus te envolva e te traga muita paz e tranquilidade. Bom dia!

60. Que sua sexta-feira seja repleta de paz e que a presença de Deus seja constante em seu coração. Bom dia!

61. Bom dia! Que as bênçãos de Deus se manifestem de forma abundante nesta sexta-feira.

62. Que nesta sexta-feira você sinta o amor de Deus em tudo o que fizer. Bom dia!

63. Bom dia, que nesta sexta-feira você se sinta envolvido pela luz e pela bondade de Deus.

64. Que sua sexta-feira seja cheia de gratidão, amor e paz. Deus te abençoe!

65. Bom dia! Que nesta sexta-feira você experimente a paz que vem do Senhor e o amor de Deus em cada momento.

66. Que nesta sexta-feira você tenha a oportunidade de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Bom dia!

67. Que Deus te dê um dia de muitas bênçãos, amor e luz nesta sexta-feira. Bom dia!

68. Bom dia! Que sua sexta-feira seja marcada por momentos de gratidão e felicidade com Deus.

69. Que a paz e a luz de Deus estejam com você em cada instante desta sexta-feira. Bom dia!

70. Bom dia! Que nesta sexta-feira a bondade de Deus te envolva e que você tenha um dia repleto de luz e paz.