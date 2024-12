'Escolinha do Professor Raimundo não seria cancelada hoje', diz Nizo Neto

O Splash Encontra conversou com Nizo Neto, 60, ator, comediante, dublador e filho do humorista Chico Anysio (1931-2012). Durante a carreira, ele participou do humorístico "Zorra" (2015) e das novelas "O Cravo e a Rosa" (2000), "Cabocla" (2004) e "Eterna Magia" (2007), todas produções da Globo.

Nizo se destacou com o personagem Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo. "As pessoas têm a ideia de que os bastidores eram um show de humor à parte. Não era assim. Primeiro que comediantes são deprimidos, em geral. São pessoas sérias. Meu pai mesmo era um cara sério. Não fazia palhaçadas e nem piadinhas em casa. Muitos deles eram assim."

Ele também avalia que a Escolinha não seria "cancelada" pelo público atualmente. "O humor é mutante. Há programas incríveis que fizeram sucesso no rádio antigamente, mas, se você ouve hoje, não entender nada. Sempre brincamos com coisas atuais, em ritmos diferentes. Meu pai nem podia falar palavrão no teatro quando começou, lá nos anos 1950."

Dublagem de pornô e experiência em reality

Nizo também acumula personagens de sucesso na dublagem. Entre eles, estão Presto ("Caverna do Dragão"), Spike ("Transformers") e Francis ("Padrinhos Mágicos"). Ele também se aventurou fora dos filmes e desenhos animados, gravando vozes até em filmes pornôs.

Não é difícil, mas é bizarro [dublar pornô]. Ver pornô dublado é o que eu realmente acho estranho. Mas não dá mais grana, o pagamento é igual. Foi uma fase da minha vida. Mas é bom para o homem, né? Você está sendo pago para ver pornô.

Nizo Neto participou do Power Couple com a mulher, a psicóloga Tatiana Presser, em 2018. "Éramos ruins nas provas, mas bons nas interações. A gente não soube jogar. As pessoas só querem ver treta, e nós fomos dar uma de 'bonzinho'. É preciso criar um personagem ali."